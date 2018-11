“Double Fantasy” de John Lennon cumple 38 años de haber sido lanzado

Este era el tan esperado disco de regreso del ex Beatle John Lennon tras cinco largos años de ausencia de la música en los cuales se dedicó a cuidar a su hijo Sean, mientras que Yoko Ono se hacía cargo de todos los negocios relativos a su obra.

Esos años fueron descritos por el mismo John como los más felices de su vida, pues pudo disfrutar cada día de la compañía de su pequeño, quizá como una forma de expiación de culpa, pues con su primogénito, Julian Lennon, no le fue posible, pues este nación en plena efervescencia del fenómeno de la beatlemanía.

John Lennon y Yoko Ono compartieron la composición de los temas del disco.

“Double Fantasy” fue descrito por el ex Beatle como un diálogo entre él y su esposa Yoko Ono, con canciones compuestas entre cada uno. “Hacerlo fue una gran satisfacción, tomé una polaroid de mi primer pan. ¡Estaba tan feliz! Estaba tan emocionado por eso. ¡No podía creerlo! Fue como un álbum que salió del horno. Lo instantáneo de eso fue genial… Pero entonces estaba empezando a agotarme, ¿Sabes? Pensé: ¿Qué es esto? Hice dos partes el viernes y se habrían ido el sábado por la tarde. La emoción se desvaneció y se volvió a la rutina. Entonces la alegría sigue ahí cuando veo a Sean. Él no salió de mi vientre, pero, por Dios, hice sus huesos, porque he asistido a cada comida, a cómo duerme y al hecho de que nada como un pez”, aseguró John en una entrevista realizada a principios de diciembre de 1980.

Double Fantasy brilla principalmente por los temas compuestos por John Lennon.

El álbum producido por Jack Douglas incluyó los aportes de músicos prestigiados como Rick Nielsen y Bun E. Carlos de la banda Cheap Trick, quienes dejaron el sonido de guitarra y batería en los temas “I´m Losing You” y “Moving On”. Al final fueron 14 los temas incluidos, siente compuestos por John Lennon y los restantes por Yoko Ono, siendo evidentemente superiores los primeros.

'(Just Like) Starting Over', fue lanzado como sencillo, y destacaron también las canciones “ Woman” (como no, dedicado a Yoko), “Beautiful Boy” (dedicado a Seann), “Watching the Wheels” y ‘I´m Losing You”.

El álbum fue recibido tibiamente en su salida oficial, pero semanas después se convirtió en un fenómeno de ventas, cuando John Lennon fue asesinado de manera cobarde por el imbécil de Mark David Chapman, en las afueras del edificio en que vivía, en la ciudad de Nueva York.

Ricardo D. Pat