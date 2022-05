¿Dos películas de Zack Snyder ganaron el Premio Oscar con una campaña de bots?

Los fans del director posiblemente hicieron trampa/Foto: Grupos aedal

Los Premios Oscar que ganó Zack Snyder posiblemente no serán válidos, ya que se ha descubierto que posiblemente los fanáticos del director de cine hicieron trampa mediante el uso de bots, para que sus películas ganaran.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Zack Snyder hizo historia al ganar en los Premios Oscar 2022 por el voto del público. Recordemos que La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en su edición 94 creó dos nuevas categorías que serían seleccionadas por los fans mediante la red social Twitter.

Fans de Zack Snyder usaron bots para que ganara los Premios Oscar 2022

La primera nueva categoría para los fanáticos era Oscar Cheer Moment (también conocida como Mejor Escena), mientras que la segunda era la categoría bautizada como Oscar Fan Favorite.

El primer premio se lo quedó una escena de La Liga de la Justicia Snyder's Cut, cuando Flash (Ezra Miller) utiliza la Speed Force para salvar a sus amigos y la Tierra de la descarga que enviaron las Cajas Madres de Darkseid.

El segundo premio se lo quedó El Ejército de los Muertos (Army of the Dead). La película de atracos, acción y zombies de Snyder para Netflix venció tanto a No Way Home como a la nueva versión de Cenicienta con Camila Cabello.

Ahora la validez de estos premios está en duda, ya que un informe arrojado por The Wrap sugiere que se la votación de las redes sociales fue manipulada por cuentas automatizadas, mejor conocidas como bots.

Tweetbinder, una herramienta de seguimiento de análisis de hashtags, afirma que los usuarios más activos con las dos encuestas fueron programas web autónomos que emitieron miles de votos falsos.

Desde la Universidad de Maryland, el profesor David Kirsch, que estudia los bots, afirma que las cuentas pro-Snyder no parecen haber sido generadas por un usuario humano.

¿Zack Snyder podría perder los Premios Oscar que ganó?

Antes de que se presentaran estas categorías, desde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmaron una serie de reglas para que la votación no sufriera ningún tipo de acción fraudulenta. Dentro de las reglas se detalla que existía un límite de 20 votos por ID de Twitter y que las cuentas con menos de 24 horas de antigüedad no podían participar.

Por el momento la Academia no se ha pronunciado al respecto, por lo cual, se desconoce si Zack Snyder perderá o no los Premios Oscar que ganó con sus filmes.

