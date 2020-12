Dorismar muestra la COLITA para celebrar la Navidad ¡Irresistible!

Dorismar es una de las estrellas del mundo del espectáculo en México, que recientemente ha querido celebrar la Navidad posando con una ardiente imagen que ha dejado poco a la imaginación de sus fans.

Resulta que en esta ocasión la estrellas de las poses al parecer quiso verse muy guapa para una foto, pero sin darse cuenta el vestido que se puso no le quedó del todo bien y ha dejado ver uno de sus atractivos.

El sensual vestido de Dorismar

En esta ocasión la argentina quiso ponerse un vestido demasiado apretadito y le trajo algunos problemas, pues en la parte de sus caderas no le quedó del todo bien a la mujer originaria de Buenos Aires, Argentina, ya que al parecer era talla chica.

Con 45 años de edad la exquisita modelo posó de espaldas, causando más polémica, pues los atributos de Dorismar se hicieron notar aún más, ya que es bien sabido que la mujer tiene un cuerpo de impacto, por lo que la foto recibió más de 60 mil reacciones en tan poco tiempo.

La bella Dorismar en la foto explicó que los atardeceres son los colores más bonitos, pues al parecer le agrada mucho lo natural, así como ella, pues para quienes no lo saben la guapa mujer tiene una figura natural a base de puro ejercicio y una alimentación balanceada.

Como era de esperarse la publicación rápidamente se llenó de comentarios como los siguientes: "Hermosa como siempre me mandarías un besito?", "Que hermosa eres aunque ya no me saludes soy tu primer fan!!!! Ahora sé que estás muy ocupada, pero aun así no dejar de ser hermosa", "Hola yo solo quiero que tengas un lindo y hermoso día y con mucha alegría felicidad y amor y llena de luz desde el fondo de mi corazón te mando beso"; entre muchos otros.

Cabe destacar que otra de las cosas que ha logrado hacer Dorismar es el haberse convertido en una estrella de only fans, donde comparte contenido exclusivo es decir la argentina se deja ver como Dios la trajo al mundo, pero todo lo hace con un costo extra, pues para que sus seguidores la puedan ver necesitan suscribirse, algo que hacen de inmediato.

