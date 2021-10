¿Dónde vive Millie Bobby Brown en 2021?

Millie Bobby Brown, mejor conocida como Eleven gracias a su papel en Stranger Things, es una de las actrices juveniles más populares del momento, pues a pesar de tener sólo 17 años, se ha posicionado en el interés de miles de espectadores, quienes quieren saber todo de ella, incluso dónde vive Millie Bobby Brown.

Asimismo, algunos aspectos de su vida personas se han vuelto de mayor interés para sus fans, especialmente su formación académica, pues desde que inició su carrera en la actuación no se ha detenido, por lo cual es imposible que siga un ritmo adecuado en la escuela.

A continuación, en La Verdad Noticias te hablaremos de los detalles más interesantes de la vida personal de la actriz para que sepas completamente quién es Millie Bobby Brown y te sientas más cerca de ella si eres fan de su trabajo en el cine y la televisión.

¿Dónde vive Millie Bobby Brown y qué estudios tiene?

La actriz le puso pausa a sus estudios por su carrera

Millie Bobby Brown vive actualmente en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, donde se mantiene más activa debido a que la mayoría de sus proyectos se encuentran en dicho lugar, teniendo como residencia anterior la ciudad de Los Angeles en el estado de California.

En cuanto a sus estudios, en el 2017 la joven actriz dijo que llevaba cuatro años sin ir a escuela, que recibía educación en casa, por lo que se especula que su nivel de estudios equivaldría a el nivel ‘secundaria’, sin embargo nunca ha descartado retomar sus estudios, aunque por el momento sus películas y programas de televisión no se lo permite.

¿Quién es el novio de Millie Bobby Brown?

Jake Bongiovi es el novio de la famosa 'Eleven'

Recientemente te contamos todo sobre Jake Bongiovi el novio actual de Millie Bobby Brown, hijo del famoso cantante de rock Jon Bon Jovi, y con quien la joven actriz lleva varios meses de noviazgo, sorprendiendo a muchos que especulaban que existía un romance entre ella y su compañero Finn Wolfhard, sin embargo eso nunca se confirmó.

Muchos han criticado la relación actual de la actriz, sin embargo ella no le presta atención a los ataques, y se ha mostrado bastante cariñosa en público con su pareja, enloqueciendo a sus fans, pues afirman que lucen espectaculares juntos.

¿Cómo se hizo famosa Millie Bobby Brown?

¿Recuerdas a Millie en este papel?

A pesar de que la joven actriz se hizo famosa gracias a la serie de la plataforma de streaming Netflix ‘Stranger Things’, hizo su debut a nivel profesional en el año 2013 participando en la serie ‘Once upon a time in Wonderland’ donde le dio vida a Alicia, y posteriormente comenzó a tener más influencia en el mundo de la televisión.

Posteriormente, Millie Bobby Brown comenzó a tener papeles cada vez más importantes, como su participación en el monsterverse con ‘Godzilla’ y ‘Godzilla vs Kong’, además de protagonizar su propia película en Netflix junto a Henry Cavill llamada ‘Enola Holmes, algo que no sería posible si donde vive Millie Bobby Brown no fuera Nueva York.