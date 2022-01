¿Dónde ver las películas y series más ganadoras en los Golden Globes 2022?

Los Golden Globes de este año fueron algo atípico en cuanto a esta entrega de premios: no hubo alfombra roja, no se vieron invitados, ceremonia y tampoco una transmisión en vivo.

En medio de varias polémicas en torno a estos reconocimientos que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, ayer se conocieron las películas y producciones de televisión que se alzaron con las estatuillas en cada una de las 25 categorías que se entregan desde 1944.

Aunque varios proyectos obtuvieron una buena cantidad de nominaciones, los más destacados tan solo se llevaron tres de estos reconocimientos, por lo que en esta ocasión te recomendamos dónde ver cada una de las series y películas galardonadas en los premios Golden Globes 2022.

El poder del perro

El poder del perro es un film protagonizado por Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons y Kirsten Dunst; esta película se llevó tres de galardones de las siete nominaciones que tenía. Se destacó en la categoría como Mejor película – drama, Mejor dirección y Mejor actor de reparto. Este largometraje se puede ver en Netflix.

Amor sin barreras

Amor sin barreras se alzó con tres de las cuatro nominaciones que tenía para esta ceremonia, la película que contó con la dirección de Steven Spielberg se llevó los galardones como Mejor película- comedia o musical, Mejor actriz principal – comedia o musical y Mejor actriz de reparto. Se estrenaría en breve por Star Plus.

Succession

La serie de televisión Succession obtuvo cinco nominaciones, de las cuales solo logró llevarse tres premios en las categorías Mejor serie de televisión – Drama, Mejor actor principal en serie de televisión – drama y Mejor actriz secundaria en una serie, miniserie o película para televisión. Esta producción se puede encontrar en HBO MAX.

Hacks

Una comedia como Hacks (elegido como una de las mejores del año por el equipo de QUE PUEDO VER) obtuvo tres nominaciones para esta entrega de premio y logró llevarse dos estatuillas en las categorías como Mejor serie de televisión – comedia y Mejor actriz principal en serie de televisión – comedia o musical. Este título es parte del listado en la plataforma de streaming HBO MAX.

Encanto

La película animada Encanto obtuvo el reconocimiento como Mejor film de animación, después de contar con tres nominaciones en esta ceremonia. La producción inspirada en la cultura colombiana ya se encuentra disponible en Disney Plus.

Otras obras galardonadas

Belfast

Por otro lado, también vale la pena ver la película Belfast, que contaba con siete nominaciones y obtuvo solo el reconocimiento a Mejor guión; la película Rey Richards: Una familia ganadora obtuvo cuatro menciones y tan solo logró llevarse el premio en la categoría Mejor actor principal – Drama, este es el primer Globo de Oro para el actor Will Smith.

Cabe destacar que también con cuatro nominaciones se encontraban la película No miren arriba y la serie de televisión The Morning Show; pero no solo coincidieron en la cantidad de nominaciones, también en que ninguna de estas dos producciones se llevó el galardón en esta versión de los famosos Golden Globes 2022.

