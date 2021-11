¿Dónde ver Framing Britney Spears?

“Framing Britney Spears”, el documental disponible en la plataforma de streaming de Hulu sobre la Príncesa del Pop, el cual reveló detalles inesperados sobre la tutela que su padre Jaime Spears así como el acoso de los medios de comunicación hacia ella.

El documental realizado por investigadoras del The New York Times relata el ascenso a la fama y controversial caída de Britney tras una fuerte crisis emocional y mental durante el 2007.

Después de que los secretos de Britney Spears quedaron al descubierto en su nuevo documental, las reacciones a su tutela y el trato de los medios de comunicación durante su crisis fueron principalmente negativas.

¿Qué dijo Britney Spears sobre su documental?

“Framing Britney Spears”

Como te revelamos en La Verdad Noticias, Britney Spears criticó la representación de su vida en documentales "hipócritas", como describió a estos proyectos hechos desde "perspectivas de otras personas" sobre su vida personal.

"Critican a los medios y luego hacen lo mismo?. No los conozco a todos, pero estoy encantada de recordarles a todos que, aunque he tenido algunos momentos bastante difíciles en mi vida ... he tenido momentos mucho más increíbles", dijo.

¿Qué le hizo Britney a sus hijos?

Los hijos de Britney Spears

Aunque Britney no le hizo nada a sus hijos, Sean Preston y Jayden James, la estrella del pop perdió derechos de visita y custodia de los adolescentes tras un supuesto altercado físico entre Sean y su abuelo, Jaime.

Tras iniciar el proceso para terminar la tutela de la príncesa del pop, Kevin Federline dejará que Britney Spears vea a sus hijos debido a que el contacto con su abuelo será prácticamente nulo en el futuro.

¿Cuándo se estrenó Framing Britney Spears en México?

"Framing Britney Spears" se estrenó el 5 de febrero del 2021 a través del canal FX en México y Hulu en países donde ya fue lanzada la plataforma de streaming. Por su parte, Sam Asghari dice que documentales de Britney dejan un "mal sabor de boca".

