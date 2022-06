¿Dónde se encuentra la casa de Silvia Pinal?

¿Alguna vez te has preguntado dónde se ubica el hogar de la diva del Cine de Oro Mexicano? La casa de Silvia Pinal se localiza en Jardines del Pedregal de San Ángel, una colonia residencial que se encuentra al sur de la Ciudad de México en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan.

Desde un principio, ella quería echar raíces en un lugar y por eso cuando su padre Luis Pinal le recomendó comprar esa casa no dudó en hacerlo pues en ese tiempo tenía buenos ingresos de su carrera de actriz.

“Cambiar tanto de residencia crea el complejo de no tener casa. Por eso decidí hacer ésta y no me he salido de ahí nunca”.