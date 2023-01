¿Dónde puedo ver la temporada 3 de La Reina del Sur?

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que fue en octubre del 2022 que la temporada 3 de La Reina del Sur se estrenó en Telemundo, por lo que los fanáticos esperaban con ansias los nuevos capítulos en una plataforma, y fue a finales de diciembre que llegó la tercera temporada a Netflix.

Cabe mencionar que en la plataforma streaming los suscriptores pueden ver las dos anteriores temporadas. Y es que, tras el estreno de la nueva temporada, han dado a conocer que la serie desbancó a "Emily en París" y la serie de "Merlina".

La serie se ha ubicado como la más vista y se encuentra en el lugar número uno del Top 10. Este proyecto ha logrado un éxito a pocos días de su lanzamiento en la plataforma. La serie está protagonizada por Kate del Castillo, Iván Sánchez, Cristian Urgel, Rafael Amaya, Humberto Zurita, Isabella Sierra, Miguel de Miguel, entre otros.

¿Qué tan real es la serie La Reina del Sur?

Los usuarios se han preguntado qué tan real es la historia, pues indican que la serie está basada en el libro del escritor Arturo Pérez Reverente, una historia que fue publicada en el 2002 y es una novela ficticia, que trata sobre una joven que se ve involucrada en el mundo de las drogas.

De acuerdo a la sinopsis, la serie trata de Teresa Mendoza, una joven humilde que se enamora de un piloto que es empleado por los carteles mexicanos, pero tras hechos violentos y un asesinato de un hombre, Teresa comienza su propia organización.

¿Cuántos capítulos van de La Reina del Sur 3?

La temporada 3 de La Reina del Sur cuenta con 45 capítulos con una duración de unos 45 minutos, aunque algunos se preguntan por qué no están disponibles todos los capítulos de los 60 episodios de la serie, pero han comentado que no se han terminado de subir todos los capítulos porque aún no se termina de emitir en Estados Unidos.

