¿Dónde puedo ver la nueva serie "How I Met Your Father" en México?

“How I Met Your Mother” se convirtió en una de las series más populares de los últimos años y actualmente regresa en una nueva versión televisiva. En esta ocasión la aclamada serie tendrá un giro, ya que será contada desde un punto de vista femenino.

Como ya sucedía en la original, la protagonista y su grupo de amigos saldrán de fiesta, conocerán gente, mantendrán relaciones, estarán inmersos en el mundo de las aplicaciones de citas y vivirán situaciones de lo más divertidas mientras navegan su entrada en la etapa más adulta de sus vidas.

La Verdad Noticias informa que, aunque el esquema principal de “How I Met Your Father” es el mismo que la ficción televisva presenta muchas diferencias respecto a la original “How I Met Your Mother”.

¿Cuándo es el estreno de “HIMYF” en México?

“How I Met Your Father” será estrenada este 18 de enero en el servicio de streaming Hulu en Estados Unidos. Todos los martes, los televidentes estadounidenses podrán conocer el desarrollo de la historia estelarizada por Hilary Duff.

Para México y América Latina “How I Met Your Father” todavía no se encuentra disponible y no se ha dado una fecha de lanzamiento oficial. No obstante, se estima que “HIMYF” pronto llegará a través de la plataforma de streaming Star+. Es de recordar que Hulu es un servicio de paga propiedad de Walt Disney Directo-Consumer & International, por lo que no suena loca la idea.

¿Sobre qué trata “How I Met Your Father”?

La serie “How I Met Your Father” tiene como protagonista a Sophie, quien le narra a sus hijos la forma en cómo conoció a su padre. El relato de Sophie empezará en la época actual, cuando Sophie y su grupo de amigas se encuentren descubriendo qué quieren de la vida y las relaciones románticas.

Es importante destacar que “How I Met Your Father” estará ubicada en Nueva York, mismo sitio donde se desarrollaron los acontecimientos de su serie predecesora. La serie televisiva tiene como actriz principal a Hilary Duff, quien interpreta a Sophie.

Además, cuenta con la participación actoral de: Chris Lowell (Jessie), Francia Rasia (Valentina), Tien Tran (Ellen), Josh Peck (Drew), Ashley Reyes (Hannah), Suraj Sharma (Sid) y Tom Ainsley (Charlie). Dichos actores buscarán replicar en la serie, lo hecho previamente en How I Met Your Mother.

