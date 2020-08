¿Dónde puedo ver el musical de la princesa Diana? Todo lo que necesitas saber

¿Dónde puedo ver el musical de la princesa Diana?

Si eres fanático de The Crown de Netflix y de Hamilton en Disney +, entonces estás de suerte: un nuevo musical sobre Diana, Princesa de Gales, se estrenará a pedido antes de debutar en Broadway el próximo año.

Diana: A New Musical que se estrenará en Netflix el próximo año, cuenta la historia de la difunta princesa, su relación con la familia real, el ascenso y declive de su matrimonio con el príncipe Carlos.

El nuevo musical Diana: A New Musical (o Diana: a True Musical Story) estaba programado para estrenarse en Broadway el 31 de marzo, pero debido al COVID-19, su debut se pospuso.

Siguiendo los pasos de Hamilton de Lin Manuel Miranda, el espectáculo está llegando en un streamer, aunque en un movimiento sin precedentes, el público en casa tendrá la oportunidad de ver el espectáculo antes de que se realice en el escenario.

El musical nos presenta la vida de la princesa Diana y estará disponible en Netflix

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Diana: A New Musicall.

¿Cómo ver Diana: A New Musical?

Diana: A New Musical se estrenará en Netflix en 2021. Aún no se ha anunciado una fecha precisa, sin embargo, el musical debutará en el streamer antes de su estreno en Broadway en mayo de 2021.

Mantendremos esta página actualizada con cualquier novedad sobre el musical de Diana, así que mira este espacio para conocer la fecha de lanzamiento.

¿De qué trata Diana: A New Musical?

Diana es un recuento musical de la vida de la princesa Diana, desde su matrimonio con el príncipe Carlos y la obsesión de los tabloides por ella, hasta el declive de su matrimonio con el heredero real.

“Una princesa lanzada al escenario mundial. Los medios sensacionalistas cautivados por su belleza y vulnerabilidad. La monarquía más famosa del mundo se rompió. Esta es la historia de la mujer más famosa de la era moderna mientras lucha por soportar un foco de luz más brillante que cualquier otro que el mundo haya conocido”, asegura el teaser del musical.

“Liderando ferozmente con su corazón, la princesa Diana defendió a su familia, su país y a ella misma. Ella desafió las expectativas, sacudió a la realeza y creó un legado que perdurará para siempre ".

Joe DiPietro y David Bryan, los ganadores del premio Tony detrás del musical Memphis, escribieron el libro, la música y la letra de Diana, mientras que Christopher Ashley de Come From Away dirige el espectáculo.

Elenco de Diana: A New Musical

Diana: A New Musical está protagonizada por la actriz británica Jeanna De Waal (Iron Fist, Kinky Boots, Wicked) como la Princesa de Gales, mientras que Roe Hartrampf (Señora Secretaria, The Get Down) actúa frente a ella como el Príncipe Carlos.

Erin Davie, mejor conocida por protagonizar los musicales de Broadway Grey Gardens y Sunday in the Park With George, interpreta a Camilla Parker Bowles, junto a la ganadora del premio Tony Judy Kaye (Wicked, Anastasia) como la reina Isabel II.

¿Cómo puedo escuchar la banda sonora de Diana?

La banda sonora de Diana el musical aún no se ha lanzado, sin embargo, su equipo creativo ha lanzado dos canciones del espectáculo de Broadway interpretado por Jeanna De Waal: If y Underestimated.