Donde hubo fuego ¿Quién es Iván Amozurrutia de la serie de Netflix?

“Donde hubo fuego” es la nueva serie mexicana de Netflix que tiene a muchos despiertos a media noche con tal de ver solo un capítulo más antes de ir a dormir y es que el furor no ha pasado desde su estreno.

Hay que destacar que la producción no solo ha marcado el regreso de Eduardo Capetillo, sino no también nos ha traído una vez más a Iván Amozurrutia, un joven actor que se ha ganado nuestro corazón.

Iván, de 29 años, protagoniza esta serie junto a Esmeralda Pimentel en donde vemos un poco sobre cómo es el día a día de una estación de bomberos y lo que implica su tan heroico trabajo.

¿Quién es Iván Amozurrutia?

Este actor es recordado por haber aparecido en la segunda temporada de Oscuro Deseo, junto a Maite Perroni y Alejandro Speitzer, sin embargo su carrera es más amplia, con títulos bastante conocidos.

De hecho desde niño, él y su hermano Diego Amozurrutia se interesaron en la actuación, incluso podríamos decir que tienen el talento en la sangre, pues son nietos de Kitty de Hoyos, una de las actrices de la Época de Oro del Cine Mexicano.

“Ella era una gran actriz y fue quien nos llevó, a mi hermano y a mí, a ver las primeras obras de teatro. Eso fue mágico y creo que, efectivamente, sembró en nosotros esa pasión por la actuación”, ha revelado el apuesto actor.

Ambos se formaron en el Centro de Educación Artística (CEA), de Televisa. Aunque Diego fue quien despegó su carrera primero en “Rebelde” con un papel pequeño, poco a poco ganó el reconocimiento del que goza hoy en día.

Pero Iván no se quedó atrás y pronto debutó en 'La Rosa de Guadalupe', seguido de producciones como ‘Enamorándome de Ramón’, ‘La jefa del campeón’, ‘Preso No. 1’, ‘Médicos, línea de vida’, para después dar el salto a Netflix y aparecer en 'La Venganza de las Juanas' junto a Renata Notni y Zuria Vega, además de 'Oscuro deseo'.

TE PUEDE INTERESAR: Polo Morín lucirá sin ropa en “Dónde hubo fuego” de Netflix

El actor en Netflix

El actor en Netflix

Se dice que Netflix ha quedado encantado con su actuación y compromiso, pues es la tercera producción del gigante del streaming en la que aparece. Pese al despunte que está teniendo su carrera actualmente, en algún momento Iván dudo dedicarse a la actuación.

“Fue una decisión que en su momento me costó, pero una vez que inicié la carrera y que empecé a estudiar, agradecí enormemente que me haya decidido a esto, porque sí, puedo asegurar por completo que es lo que me gusta hacer, es donde me siento feliz. Hay llamados que son extenuantes o largos, pero lo hago con gusto porque es lo que me apasiona”, reveló a la revista Maxwell.

Cabe destacar que aunque aún desconocemos los proyectos a futuro que tiene este gran actor llamado Iván Amozurrutia por lo pronto podemos disfrutar de su trabajo actoral en “Donde hubo fuego”, serie que está teniendo un gran recibimiento en México.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: