¿Dónde está Clara Chía? aseguran que está muy afectada

Shakira lanzó "dardos" directos a Clara Chía en su nueva "tiradera" contra Gerard Piqué, medios españoles aseguran que la joven catalana es "la más afectada" porque la canción "le ha hecho realmente daño" y revelaron quién la consuela.

Shakira soltó todo lo que tenía en el pecho contra Gerard Piqué en su esperada colaboración con el DJ y productor discográfico argentino, Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap, que lanzó el pasado 11 de enero y "salpicó" a Clara Chía con su controversial "tiradera".

La intérprete barranquillera de 45 años dedicó varias "indirectas" bastante directas a Clara Chía en la letra de su provocadora canción "Music Sessions #53" y hasta la comparó con un reloj "barato" Casio o un automóvil "económico" Twingo.

"Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena", "Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú", "Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo", "Yo valgo por dos de 22", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Cambiaste un Rolex por un Casio", dice la letra.

¿En dónde está Clara Chía?

Y mientras Shakira y exdefensa del equipo azulgrana se encuentran en el ojo del huracán mediático y acaparando titulares, Clara Chía ha permanecido en absoluto silencio y desaparecida del foco público, pero la prensa rosa finalmente reveló en dónde está.

La prensa dio a conocer que desde que Shakira lanzó su "canción de la venganza", Clara Chía se refugió "en casa de sus padres" porque el departamento que comparte con Gerard Piqué en el corazón de Barcelona está rodeado de periodistas.

El periódico digital informó que optó "por arrullarse en el calor familiar" para evitar las incómodas preguntas de los reporteros y ser captada por los paparazzis, y una fuente confesó que "apenas ha salido de casa y cuando lo ha hecho se ha cuidado muy mucho".

¿Quién consuela a Clara Chía?

El círcula cercano relató a "El Español" que Clara Chía está arropada por su familia y sus fieles amigas, quienes se han convertido en "su mayor consuelo y paño de lágrimas" y hasta le han propuesto un "viaje fuera" para distraerla del "ruido mediático".

"Está tranquila, pero un tanto saturada. Entiende que es el peaje que ha de pagar por haberse enamorado de Gerard. Está bien arropada por su familia y fieles amigos, quienes se han convertido en su mayor consuelo y paño de lágrimas".

Durante "El programa de Ana Rosa", Marisa Blázquez, dio a conocer que Clara Clara "está en un momento complicado" y Gerard Pique "le ha dicho que no se preocupe", pero que la canción de Shakira "le ha hecho realmente daño" y se ha refugiado en casa de sus padres.

"Esta canción le ha hecho realmente daño. Seamos conscientes de que es una chavala de 24 años".

Joaquín Prat señaló que probablemente "la relación sentimental de Clara Chía y Gerard Piqué podría haber quedado tocada" por la parte de la canción en la que Shakira recalca: "Yo, contigo, ya no regreso. Ni que me llores ni me supliquе".

Refirió que esa frase "creó tensión entre la pareja" y habría puesto la relación sentimental "patas arriba" porque a Clara Chía pudo surgirle la duda y preguntarse si realmente el exdefensa del Barça intentó volver en algún momento con la madre de su hijos.

La prensa del corazón sostiene que la más afectada por la canción de Shakira ha sido Clara Chía, mientras Gerard Piqué prefirió "tomar con humor" la letra pero "le declaró su amor" a su actual pareja portando un Casio y diciendo que ese reloj "es para toda la vida".

