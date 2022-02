¿Doña Cuquita le hace desplante a Mariana González? Video se hace viral

El video no demoró en hacerse viral, provocando todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Un reciente encuentro de la prensa con María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida en el mundo del espectáculo mexicano como Doña Cuquita, causó gran controversia en redes sociales debido a que expone el supuesto desplante que ella le hizo a Mariana González, la actual novia de Vicente Fernández Jr., su primogénito.

En la grabación podemos observar a la hoy viuda de Vicente Fernández sentarse para recibir por parte de su hijo y de su nuera un regalo, el cual consistió en un par de lujosos aretes. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la matriarca de la Dinastía Fernández se mostraba muy indiferente a la conversación que Mariana intentaba sostener.

Cibernautas aseguran que es evidente que la viuda de "El Charro de Huentitán" no soporta a su nueva nuera.

“Qué le acepté el regalo y le hable no quiere decir qué sea de su agrado”, “Doña cuquita tiene educación, lo cortés no quita lo valiente”, “Lo hizo porque sabe que no es bien recibida en privado” y “Vieja lambiscona, tiene que dar regalo para que la quieran” son algunas críticas que surgieron en Instagram tras el incómodo reencuentro entre suegra y nuera.

¿Doña Cuquita prefiere a Mara Patricia Castañeda?

Doña Cuquita prefirió la compañía de Mara Patricia Castañeda en el funeral de Vicente Fernández.

Dicho clip nos hace recordar aquella ocasión en la que Doña Cuquita prefirió la compañía de Mara Patricia Castañeda que la de la actual novia de su primogénito. Fue durante el homenaje a “El Charro de Huentitán”, celebrado en el interior de la Arena VFG del Rancho Los 3 Potrillos, cuando Ventaneando captó a la madre de los Fernández lucir muy seria al lado de Mariana.

Su actitud cambió cuando vio llegar a la mujer que del 2007 al 2015 fue esposa de Vicente Fernández Jr., a quien recibió de una manera muy calurosa e incluso invitó a sentarse a su lado, lo cual provocó que su hijo y su nuera se vieran obligados a cambiarse de lugar.

¿Quién es Mariana González?

La empresaria morelense cobró fama al oficializarse su romance con Vicente Fernández Jr.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Mariana González es originaria de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y tiene 39 años de edad. Es conocida por ser una exitosa empresaria y por tener un romance con Vicente Fernández Jr. Actualmente es una celebridad en Instagram, red social en donde cuenta con poco más de 942 mil seguidores.

