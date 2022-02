Doña Cuquita confiera cómo sobrelleva la muerte de Vicente Fernández

El pasado 17 de febrero la familia de Vicente Fernández le rindió un homenaje en el rancho “Los 3 Potrillos” y en él estuvo presente su viuda, María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, quien confesó cómo se siente tras la ausencia de su esposo.

Ella confesó que aunque han pasado dos meses desde el fallecimiento del “Charro de Huentitán” lo extraña, pero sabe que debe seguir adelante con su vida.

“Yo creí que estaba muy bien preparada y creo que sí estoy preparada, los dos meses se me han pasado con tristezas y normal. Esto ya pasó, no tiene remedio y no puedes hacer nada, así es que yo adelante” reveló Doña Cuquita, a quien vimos en diciembre devastada en el homenaje póstumo.

Cabe indicar que la pareja estuvo casada por casi seis décadas y juntos procrearon a sus tres hijos: Vicente Jr., Gerardo y Alejandro Fernández.

¿Qué dijo doña Cuquita de la ausencia de Vicente?

La pareja estuvo casada por casi seis décadas

En el homenaje realizado en Los Tres Potrillos, doña Cuquita aseguró que Vicente la sigue acompañando todos los días. “Nunca se me va a ir, yo siento que él está aquí, para mí él no se va”.

Además indicó que su esposo se le manifiesta constantemente, por lo que ella está tranquila. “Es increíble, pero se forma una cruz en mi cama, con la colcha, con todo, se me forma una cruz diario, pero yo le digo: ‘no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar’” indicó.

Además reveló que todos los días, a las 5 de la tarde, se para frente a su tumba y le reza el Rosario para que su alma esté tranquila. Aseguró que aunque la ausencia de su esposo le duele ella se han mantenido fuerte, algo que el mismo Vicente le habría enseñado en vida. “Él trabajaba mucho y yo tenía que ser la fuerte de todas maneras”, indicando que pese al dolor por ello no se derrumba y sigue adelante.

¿Qué le pasó a Vicente Fernández?

Falleció el 12 de diciembre del 2021

El cantante Vicente Fernández, referente de la música regional mexicana, falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años, en la ciudad de Guadalajara (México), tras permanecer hospitalizado casi cinco meses por una caída en su rancho. Su familia lamenta profundamente su pérdida y en esta ocasión fue doña Cuquita quien expresó que aunque le duele su ausencia ella ha tratado de mantenerse fuerte.

