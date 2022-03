Doña Cuquita amenaza a Televisa ante estreno de bioserie de Vicente Fernández

Doña Cuquita busca impedir estreno de "El Último Rey"

De manera contundete Doña Refugio Abarca, "Doña Cuquita", lanzó un comunicado contra Televisa ante el inminente estreno de la bioserie de Vicente Fernández.

La batalla legal entre los herederos de "Chente" y la empresa de San Ángel ha subido un escalón más, pues ahora la propia "Cuquita" relata los últimos deseos del fallecido cantante.

Después de que Televisa hiciera caso omiso en la suspensión de la bioserie, ahora la familia Fernández ahora buscará defender el legado del cantante a como de costa.

Comunicado de "Doña Cuquita"

A través de un comunicado oficial en las redes sociales de Don Vicente Fernández, la viuda de éste, "Doña Cuquita" se refirió sobre el tema.

"Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente le cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó, me dijo cuquita estos no tienen llenadera"

Cuquita además refiere que Vicente Fernández aprobó en vida ceder sus derechos a Netflix y Caracol, contando así con el permiso de la familia para hacer la serie.

"Ni yo ni mis hijos queremos un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad, que no me vengan con su cuento de qué es un homenaje, con todo respeto para Vicente, es por dinero robándose su imagen"

Incluso en el comunicado la viuda de Vicente Fernández detalla que más tarde compartirá un video con sus impresiones, sin embargo luchará para que Televisa será frenado por las autoridades.

Televisa estrenará bioserie de Vicente Fernández pese a demanda

Como anteriormente te mencionamos al comienzo de esta nota, Televisa si estrenará la bioserie de "Chente", pese a cualquier amenaza contra la libertad de expresión.

“Con él siempre hubo pláticas tendientes a realizar una bioserie, tan es así que en preparación de ésta contamos con los derechos de más de una veintena de sus más importantes canciones”.

Después del comunicado de Cuquita, se espera que Televisa frene cualquier avance o publicación sobre la bioserie de Vicente Fernández, la cual está programada a estrenarse este lunes 14 de marzo.



