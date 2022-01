Doña Cuquita ¿Culpable de la muerte de Vicente Fernández?

Apenas se ha cumplido un mes del lamentable fallecimiento de Vicente Fernández y las polémicas no acaban para la dinastía de cantantes, pues ahora aseguran que Doña Cuquita provocó accidente que llevó a Chente al hospital, situación de la que ya no se recuperaría y perdería la vida.

Hay que recordar que el 7 de agosto de 2021 cuando El Charro de Huentitán fue ingresado de urgencia en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco, después de haber sufrido una caída accidental que le lastimara las vértebras cervicales, siendo llevado al área de terapia intensiva.

El famoso cantante Vicente Fernández estuvo internado durante casi cuatro meses, y pese a que llegó a dejar el área de terapia intensiva, e incluso, se mencionó que se encontraba recuperándose poco a poco, don Vicente murió la mañana del pasado 12 de diciembre.

¿Doña Cuquita culpa de su muerte?

Ahora un vidente estadounidense que supuestamente ha colaborado con el FB, aseguró en el programa Chisme No Like, Dr. Rob, que el estado de salud de Chente pudo verse afectada de gran manera debido a que la caída que sufrió en su rancho Los Tres Portillos habría sido un accidente provocado por su esposa, Doña Cuquita.

“Al final su esposa, no sé el nombre, pero me dice que ella fue responsable del accidente que hizo que él fuera al hospital. No es responsable de la muerte, pero sí es responsable por el accidente que ocurrió en su casa”, detalló el vidente.

Si recordamos, Maria del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Cuquita, estuvo casada con Vicente Fernández por más de 50 años y lo acompañó en los momentos más difíciles, pero también los más exitosos de su vida.

¿Cómo se conocieron Vicente Fernández y su esposa?

Vicente Fernández y su esposa en el día de su boda

María del Refugio Abarca Villaseñor conoció al Charro de Huentitán desde la infancia, pues según reveló el intérprete de Estos celos a la revista ¡Hola! hace unos años, eran vecinos en Guadalajara y convivían muy seguidos.

Sin embargo, Vicente Fernández tuvo que mudarse a Tijuana en busca de oportunidades y cuando se reencontraron ambos ya tenían alrededor de 20 años de edad y en ese momento el cantante ya vivía en la ciudad de México, pero se encontraba de visita en su natal Huentitán.

"A lo lejos, vi a una chaparrita muy abultadita de pecho con unas caderotas, chapeadita y dije, ¡ay, cabrón! , dijo don Chente en una entrevista con Quien y esa muchacha era Cuquita, hermana de uno de sus amigos.

Cabe destacar que el talentoso Vicente Fernández habría narrado que quedó flechado desde que vio su belleza, por lo que un día, al salir de misa le regaló una flor de laurel y le pidió que fueran novios, a lo que ella aceptó unos días después.

