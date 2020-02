Don Pedro Rivera presenta públicamente a su nueva esposa ¡No es la del video íntimo!

Después de estar en medio de los peores escándalos por su supuesto video sexual, Don Pedro Rivera vuelve a encabezar las noticias, pero en esta ocasión presentado a su esposa Juana Ahumada, con quien contrajo matrimonio hace unos meses.

Recordemos que hace unos meses los seguidores del padre de “la diva de la banda” Jenni Rivera, se vieron totalmente sorprendidos, después de que el cantante confesara que se había casado con Juana Ahumada, de quien poco se sabe debido a que no comparte fotos con ella en sus redes sociales, hasta que esta semana la presentó oficialmente en un programa de televisión.

Fue a través del programa “Un Nuevo Día” donde Don Pedro Rivera mencionó que Juana no aparecía en sus redes sociales o lo acompañaba públicamente en sus eventos, debido al respeto hacia su familia y sus seguidores que lo han acompañado durante toda su vida.

Durante esta participación televisiva, Juana Ahumada quien se sentó a un lado de su esposo Don Pedro compartió cómo ha sido su matrimonio con el cantante, a lo que mencionó que se ha sentido muy bien y que toda la familia Rivera la ha tratado con total educación.

Sin embargo la conductora Stephanie Himonidis, también conocida como “Chiquibaby” , quiso conocer más acerca de su historia de amor, por lo que los cuestionó la forma en que Don Pedro conquistó a Juana. A lo que la esposa del cantante respondió:

“Es un hombre, una persona que tiene mucha pasión por lo que hace, a mi me encanta eso y no se rinde con nada, ni aunque lo pisoteen no se rinde; es muy respetuoso de las personas y a mí me encanta eso”.