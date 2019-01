Don Omar vuelve a los escenarios con suculento "banquete musical" (FOTOS)

El cantante Don Omar, ha anunciado mediante un comunicado oficial, que reanudará su carrera musical, pues reconoció que la música es lo único que lo hace disfrutar de la vida, adelantando que este año complacerá a sus millones de fans con un “banquete musical”.

"Decidí retomar todo pues no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo, ya no tiene que ver con dinero ni fama, sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también”