Don Omar regresa al mundo de la música... ¡junto a Akon y Bad Bunny!

Don Omar regresa al mundo de la música... ¡junto a Bad Bunny!

El cantante de reggaetón Don Omar decepcionó a muchos de sus fans cuando hizo el anuncio de que se retiraba y ofreció una serie de conciertos de despedida como parte de su tour Forever King... The Last Tour en el año 2017, poniendo fin a 15 años de carrera.

Pero en el medio artístico nadie se retira del todo, y Don Omar no sería la excepción ya que el astro del reggaetón anunció en su cuenta de Instagram que estaba de regreso en la música, y para sorpresa de muchos a dueto nada más y nada menos que con el cantante de trap Bad Bunny.

Aun no se sabe si serán solo una o varias canciones los artistas, pero lo cierto es que esto alegro a muchos de sus fans y a otros no tanto, ya que en los comentarios se dejaron ver fanáticos que estaban emocionados por la noticia y otros se mostraban en desacuerdo con la colaboración con Bad Bunny por que no les agrada el cantante de trap y creían que los géneros del reggaetón y el trap no deberían mezclarse.

También confirmó colaboraciones artistas como Akon y Los leones:

El regreso del rey

En el año 2017, el artista puertorriqueño confirmó en su cuenta de Facebook que se retiraba de la música, aunque no explico los motivos, dándole fin así a 15 años de carrera como cantante.

Don Omar fue uno de los exponentes más destacados del género del reggaetón cuando este comenzó a ganar popularidad, y es que el cantante puso al género en el mapa a lado de cantantes como Daddy Yankee, Tego Calderón, Arcangel, Wisin y Yandel, entre otros.

Aunque ya se confirmó la colaboración de los artistas aun no hay fecha confirmada para el lanzamiento de la o las canciones.