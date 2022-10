¿Don Omar odia a Daddy Yankee? El reguetonero lo revela todo

Don Omar y Daddy Yankee son conocidos como los pioneros del género de reggaetón, sin embargo, los dos han mantenido una mala relación durante toda su carrera musical al grado de ser enemigos declarados.

El mismo Don Omar acaba de hablar sobre esta situación en una entrevista en el canal llamado “El Chombo”. Él detalló, que al inicio solo tenía una rivalidad en la música con Daddy Yankee.

Don Omar o William Omar Landrón Rivera, compartió que su enemistad con Daddy Yankee o Ramón Luis Ayala Rodríguez se trasladó a lo personal durante una gira que realizaban juntos en el 2015, llamada “The Kingdom Tour”.

Según Don Omar, se fue de la gira con Daddy Yankee por dos motivos. El primero fue que el productor de la gira quería que ambos se enfrentarán en el escenario. Después, el segundo motivo fue que Daddy Yankee lo dejó solo con el proyecto porque estaba haciendo una gira en Europa.

"Yo estuve trabajando en todo: música, bailarines, diseño de tarima. Las tarimas las diseñé yo, con mi equipo de trabajo. Las coreografías, la música, los arreglos, todo. Pero, cuando él llegó, no le gustó" dijo Don Omar.

Asimismo, se sumo una controversia por la letra de una canción de Daddy Yankee que no era de su creación. Después, acusaron a Don Omar de comprar las portadas del periódico de Puerto Rico para que le dieran mayor visión. Así que decidió irse por estas diferencias:

"No somos iguales y nunca lo vamos a ser. No estoy hablando de que soy mejor ni nada de eso. Simplemente, no somos" dijo el cantante.