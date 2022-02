Don Omar detiene concierto en Las Vegas; la gente no se sabía su canción

El reggaetonero quedó sorprendido al ver que el público no se sabía la letra de una de sus canciones más famosas.

Este sábado 29 de enero se llevó a cabo la edición 2022 del Festival Calibash en el T-Mobile Arena de Las Vegas y uno de los artistas invitados a presentarse sobre el escenario fue Don Omar. Sin embargo, él no se esperaba que los presentes no pudieran corear el tema ‘Ella y Yo’ debido a que no se sabían la letra, motivo por el cual detuvo su concierto por un instante.

La grabación se observa al reggaetonero preguntarle al público si se sabían la letra de dicha canción, a lo que ellos dicen que sí. Posteriormente, inicia con la presentación y al llegar la parte interpretada por Romeo Santos, él se da cuenta que la mayoría de los presentes se quedó callado, por lo que procedió a pedirle a su equipo que detuviera la música.

@DONOMAR perdónalos, a esta generación z les falta calle!

Mk esta canción es un himno, cule ofensa no sabersela! pic.twitter.com/Fc2KBnzQfN — Ranin Daher (@RanoDaher) February 1, 2022

“¿No que se la sabían, wey? ¿Lo hacemos de nuevo? Tengo la letra del karaoke si quieren”, declaró bromeando el puertorriqueño, quien se presentará junto a Maluma en el Power Fest de Monterrey. Mientras tanto, el clip muestra como el público está visiblemente apenado .

Don Omar le pide perdón a Romeo Santos

Al igual que el puertorriqueño, cibernautas lamentaron que los nuevos fans no se sepan este tema, considerado por muchos como un clásico del reggaetón.

Tomando la situación con humor, él decide volver a iniciar, pero de nueva cuenta se escucha un profundo silencio en el lugar. Por tal motivo, él pidió disculpas a Romeo Santos en nombre de aquellos fanáticos que no se sabían la letra de esta canción, considerada por muchos como una de las mejores dentro de su repertorio y un clásico del reggaetón.

“Santísimo Romeo Santos, perdónanos donde quiera que estés”, declaró el reggaetonero de 43 años de edad, quien optó por ya no seguir interpretando el tema y continuar con el show al ritmo de la canción ‘Sale El Sol’, misma que logró despertar la euforia de los presentes.

¿Cuándo se lanzó 'Ella y Yo'?

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ‘Ella y Yo’ fue estrenada en el año 2005 y formó parte del álbum God's Project de Aventura y contó con la colaboración de Don Omar. La letra de la canción habla sobre un par de amigos y sus respectivos romances, pero uno de ellos es víctima de una infidelidad por parte del otro.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales