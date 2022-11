Don Francisco tacha de malagradecido a Bad Bunny

Don Francisco reveló que ha intentado hablar con Bad Bunny, pero el cantante no ha querido responder, tachándolo de malagradecido por olvidar que él fue de los primeros conductores que le dio un espacio en la televisión.

Durante una entrevista para el noticiero Meganoticias Alerta, el presentador de origen chileno aseguró que no se ha podido contactar con el reggaetonero, desde la vez en que lo entrevistó para su programa de televisión en 2018.

“Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado y nunca he podido volver a hablar con él", expresó el famoso conductor Don Francisco.

Don Francisco manda mensaje a Bad Bunny

Don Francisco tacha de malagradecido a Bad Bunny

Según la revista TVNotas, el presentador contó que lo ha llamado en repetidas ocasiones, pero no ha obtenido respuesta, por lo que le pidió al entrevistador que le mandara un contundente mensaje para que recuerde a la persona que lo ayudó cuando su carrera empezaba.

“Lo he llamado varias veces, pero después no me contestó. Si no me contesta, es porque no me quiere contestar. A lo mejor ahora, como este programa tiene tanto rating, alguien le dice: ‘Oye Bad Bunny te olvidaste de que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión’”.

Las declaraciones de Don Francisco dividieron opiniones en redes sociales; pues algunos creen que Bad Bunny ya olvidó sus orígenes, mientras que otros consideran que el reggaetonero solamente está muy ocupado como para responder.

Te puede interesar: Bad Bunny se convierte en el mejor debut en Spotify

Usuarios revientan a Bad Bunny

Don Francisco tacha de malagradecido a Bad Bunny

“¿Será que está muy ocupado con su gira?”, “Cuando se les sube la fama, se vuelven creídos”, “Don Francisco está pasado de fecha”, “Así pagan”, “Momia chismosa”, señalaron algunos comentarios.

A finales de 2018, Bad Bunny fue el invitado especial en el programa Don Francisco presenta, donde habló de su música. “Gracias @badbunnyPR por visitarnos. Espero que sea el primero de muchos encuentros”, escribió en aquella ocasión Don Francisco en su cuenta de Instagram.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.