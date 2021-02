Don Francisco regresa a la televisión con nuevo programa y nuevo look

Don Francisco, destacado presentador de origen chileno, causa furor en las redes sociales al anunciar el estreno de un nuevo programa de televisión titulado 'Don Francisco: reflexiones 2021', el cual será transmitido por la señal del canal CNN.

A pesar de que Don Francisco dio por terminada las emisiones del programa 'Sábado Gigante' en 2015 tras más de 50 años de transmisiones ininterrumpidas, el carismático conductor de 80 años regresa a la televisión el próximo 15 de febrero con un programa que también podrá ser visto vía streaming.

De acuerdo con información de la cadena CNN, el nuevo proyecto mostrará a Don Francisco reflexionar junto a sus invitados sobre algunos temas que inquietan y afectan a la sociedad en la época actual, además de compartir parte de sus vivencias personales.

“Soy un comunicador en mi año 59 de este oficio que me apasiona, y no puedo estar en silencio cuando siento que el mundo tiene tanto que decir. Agradezco esta oportunidad que me da CNN en Español para compartir mis reflexiones con el público y mis invitados”, declaró el presentador chileno en relación al programa 'Don Francisco: reflexiones 2021'.

El anuncio de la llegada de 'Don Francisco: reflexiones 2021' a la señal de CNN promete ser una experiencia nueva para el animador y su público, esto debido a que veremos al presentador en una faceta diferente, con entrevistas de gran interés para los hispanos y con una producción 100% virtual, en la que se podrá participar enviando preguntas.

A lo largo de la duración de este proyecto, Don Francisco tendrá como invitados a destacados artistas, personalidades del mundo científico y cultural, además de entrevistados especiales que han tenido experiencias que buscarán hacer reflexionar al público televidente.

Síguenos en Google News y mantente informado.