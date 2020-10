Dominic West se muestra romántico con su esposa Catherine tras infidelidad/Foto: Evening Standard y Caras México

Dominc West besó a su esposa Catherine FitzGerald afuera de su casa este martes 13 de octubre e insistió en que no se separarían después de que lo fotografiaron en un abrazo tórrido con su coprotagonista Lily James.

Hablando en su cabaña de Wiltshire, el actor dijo: "Solo quiero decir que nuestro matrimonio es fuerte y que todavía estamos juntos".

Sin embargo, no parecía llevar puesto su anillo de bodas y Catherine tenía el dedo anular atascado en el bolsillo. La estrella de 50 años había sido vista besando a su coprotagonista de 31 años Lily James en una escapada romántica en Roma.

Ambos protagonizan juntos una adaptación de la novela de Nancy Mitford The Pursuit Of Love, en la que interpreta al personaje Noah Solloway.

Dominic y su esposa Catherine escribieron en un papel que su matrimonio es fuerte. Sin embargo, ninguno de los dos llevaba sus anillos de boda/Foto: The Sun

La esposa del actor, de 49 años, tenía un pañuelo en la mano y la nota escrita a mano, que él leyó a la prensa.

En una demostración de unidad, West la besó, aunque mantuvo las manos firmemente en los bolsillos. La pareja, que se casó en Irlanda en 2010, se besó durante varios segundos mientras las cámaras hacían clic.

West y FitzGerald "sellaron" su arreglo con un beso. Al parecer el matrimonio decidió dejar a un lado la infidelidad del actor con Lily James y continuar con su relación/Foto: The Sun

West voló a casa para conversar sobre crisis en su casa de campo de £ 1.8 millones anoche después de que aparecieran las imágenes.

Ha sido fotografiado acariciando el cabello de James mientras disfrutaban del almuerzo juntos y sonreían a la belleza morena antes de inclinarse para darle un beso. También se les vio paseando por Roma juntos, disfrutando de las vistas compartiendo un scooter eléctrico.

Él y Catherine comparten cuatro hijos: su hija Dora, 13, su hijo Senan, 12, su hijo Francis, 11 y Christabel, siete.

Dominic engañó a Catherine con la actriz Lily James

Dominic, quien saltó a la fama en la serie The Affair, fue visto besuqueándose con su coprotagonista más joven, además de agarrar su trasero y abrazarla en un scooter eléctrico mientras contemplaban las vistas de la ciudad.

Un amigo de Catherine afirmó ayer que corrieron a la casa de la familia de West para consolar a la esposa del actor, que estaba comprensiblemente "devastada".

Explicaron: "Está totalmente conmocionada porque no sabía que pasaba nada. Estaban muy juntos, así que esto es completamente inesperado. Ella pensó que tenían un buen matrimonio y ahora probablemente se acabó".

Lily recientemente se separó de su ex estrella de Doctor Who y The Crown, Matt Smith, de 37 años, por segunda vez. El medio The Sun reveló que las cosas habían terminado para siempre después de que intentaron reavivar su romance encerrados luego de su ruptura el año pasado después de una relación de cinco años. ¿Crees que Catherine perdonó a Dominic para evitar el escándalo?