¿Domelipa y Rod terminaron?

Como te informamos en La Verdad Noticias, la tiktoker conocida como Domelipa y la también estrella de TikTok y fútbol, Rod Contreras confirmaron que su relación terminó en enero de este año para decepción de muchos de sus seguidores.

"Me apresure en irme a un lugar en el que yo no conocía a nadie y yo estaba sola en ese lugar. Me afectó mucho", dijo la influencer al hablar de cómo se había mudado a Mazatlán para estar junto a Rod.

Entras las cosas que no sabías sobre la famosa tiktoker, está la razón de su ruptura con Rod Contreras, alegando que no tenían la suficiente madurez para vivir juntos como adultos por lo que decidió regresar a Monterrey con su familia.

Fotos de Domelipa y Rod Contreras

Fotos de Domelipa y Rod Contreras

Después de que la influencer explicó que había decidido revelar los motivos de su ruptura con Rodrigo Contreras, los fans despidieron a la pareja de redes sociales compartiendo algunas de las mejores fotos de ambos juntos.

Sobre su ruptura con Rod dijo que "ambos sabemos cuál es, y no es mi culpa. Les quería contar para que dejen de hacerse historias" ya que no le parecía justo que la "volvieran a tachar de algo que no era".

Fotos de Domelipa y Rod Contreras

Sobre los detalles de quién es el nuevo novio de Domelipa, te recordamos que el también influencer, Dekko, es el sospechoso más reciente y casi confirmado como nueva pareja de la estrella.

¿Domelipa y Rod volvieron?

Domelipa y Rod no volvieron

"Siento que es mi momento de estar sola, el momento de apreciarme, de saber lo que soy, de darme cuenta de lo que quiero y lo que no, lo que me hace feliz y lo que no", dijo la tiktoker sobre su supuesta reconciliación con el futbolista.

La ganadora al premio de Mejor Creadora Para Ti en los Kids’ Choice Awards México 2021 no ha confirmado ningún romance hasta el momento, a tantos meses de su ruptura con Rodrigo Contreras se ha revelado que no tiene deseos de regresar con él.

¿Por qué Domelipa terminó con Kevlex?

Domelipa y Kevlex terminaron su romance a distancia

El porqué de la ruptura con Kevlex fue revelado por el mismo influencer ecuatoriano, quien explicó que la distancia fue la principal razón de que no pudieran hacer funcionar su relación.

Mientras que Domelipa, cuyo nombre real es Dominik Elizabeth Reséndez Robledo, vive en México, el influencer conocido como Kevlex vive en su natal Ecuador, por lo que la relación a distancia fue demasiado para ellos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!