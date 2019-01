Dolores O´Riordan y su legado a través de las canciones de The Cranberries (VIDEOS)

Dolores O´Riordan y su legado a través de las canciones de The Cramberries (VIDEOS)

Dolores O´Riordan fue una destacada cantante que sin duda se convertirá en una leyenda de la música, pues su voz fue pieza clave de la banda irlandesa The Cramberries, que destacó acompañada de sonido crudo de las guitarras y los paisajes auditivos de dream pop.

Las canciones de The Cramberries están cargadas de experiencias personales, totalmente co-escritas por Dolores O’Riordan y Noel Hogan, quienes les dieron siempre un sentido de profundo romanticismo que les ayudó a colocarse en la fama internacional de la música.

LAS EMBLEMÁTICAS CANCIONES Y LETRAS DE DOLORES O´RIORDAN

When You’re Gone

Es una canción que habla sobre las ausencia, quizás de una persona que importa mucho en nuestras vidas, es un lamento del que se queda cuando alguien se va y uno no sabe cómo continuar con el vació entre la cotidianidad de los días. ¡Todos tenemos alguien a quien extrañar!

Can’t Be With You

A cual más le pasa, no poder estar con una persona que queremos por causas que a veces no se entienden o imposibilitan esa unión, Dolores canta con un sentido de aceptación y buen ritmo la desesperación cuando se va aceptando que es así, sin más, el no poder estar con esa persona aunque hayamos hecho un sinfín de ilusiones a futuro.

Go Your Own Way

En ocasiones por más que se quiera no se puede olvidar tan fácilmente a esa persona que se ama con mucha fuerza, por más que haya algo que nos haga odiarla. Una canción de Original de Fleetwood Mac.

No Need To Argue

Una canción melódica con un toque fúnebre y de una letra poderosa que habla del final de una relación y el desgaste emocional que deja; pero que al final es un desapego que lleva a ese proceso de duelo de la manera más armónica.

Linger

Un canto a la decepción, la letra hace énfasis del sufrimiento que se tiene cuando algo no resulta a como lo esperamos en una relación, un himno al amor no correspondido y a lo jodido que es enamorarse de una persona a la que no le importas.