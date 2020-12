Dolly Parton salvó a su coprotagonista de 9 años de ser ATROPELLADA

Cuando no está ayudando a financiar la investigación de vacunas o apoyando el movimiento Black Lives Matter o inventando un meme exitoso, la monarca de la música country Dolly Parton aparentemente está salvando vidas.

Parton, quien protagoniza la nueva película navideña de Netflix, "Dolly Parton's Christmas on the Square", supuestamente salvó a la coprotagonista de 9 años, Talia Hill, alejándola del camino de un vehículo que se aproxima.

"Estábamos en el set, y yo estaba en la estación de chocolate caliente, y me dijeron 'Vuelve a tus posiciones iniciales'", dijo Talia Hill en una entrevista con Inside Edition.

"Entonces, había un vehículo en movimiento, y yo estaba caminando, y alguien me agarró y tiró de mí hacia atrás, y era Dolly Parton".

Talia Hill dijo que Parton le dijo: "Bueno, soy un ángel, ya sabes", en referencia a su papel en la película de Netflix.

"Estaba en estado de shock, ella me abrazó y me sacudió y me dijo: '¡Te salvé la vida!'", dijo Hill. "Y mi mamá dice, 'Sí, lo hiciste, Dolly Parton. ¡Sí, lo hiciste!'”, dijo emocionada a La Verdad Noticias.

El momento se sumó a un momento ya surrealista para Hill y sus hermanos, Tristan y Tyson, quienes fueron elegidos para la nueva película navideña de Netflix "Christmas on the Square", junto a Parton, después de un intenso proceso de audición.

Dolly Parton está triunfando en Netflix

Dolly Parton es un ángel en Netflix

"Dolly Parton Christmas on the Square" se estrenó en Netflix el mes pasado. Sigue a un pequeño pueblo que está luchando para no ser desalojado de su antagonista similar a Scrooge, interpretada por Christine Baranski, a tiempo para Navidad.

El personaje de Dolly Parton es un ángel que planea salvar el día. La película también está repleta de canciones navideñas cantadas por la propia Parton.

El incidente se suma a la mística de Parton, quien claramente no se contenta con ser la cantante de country más galardonada de todos los tiempos.

Ha recaudado dinero para ayudar a las víctimas de incendios forestales. Su Biblioteca de la imaginación ha enviado más de 85 millones de libros a niños en edad preescolar. Cuando llegó la pandemia, virtualmente les leyó cuentos a los niños antes de dormir.

TE PUEDE INTERESAR:Dolly Parton será la protagonista de la Navidad 2020 en Netflix

Como señaló recientemente el crítico Gene Seymour: "Deja que Dolly Parton ya gobierne el mundo".

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.