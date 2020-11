Dolly Parton responde a quienes piensan que su esposo en realidad “no existe”/Foto: CMT

Dolly Parton nunca ha presionado a su esposo con quien ha estado 54 años, para que se una a ella en el centro de atención.

Mientras que la cantante de 74 años disfruta del lado de las celebridades en su trabajo, su esposo Carl Dean se mantiene alejado de la fama, algo que ha llevado a una teoría de la conspiración, que sugiere que él realmente no existe.

Dolly Parton aclara por qué su esposo se mantiene alejado de la fama

Reflexionando sobre los rumores durante una entrevista con Entertainment Tonight, Dolly insistió en que siempre fue decisión de Dean mantenerse fuera del centro de atención, lo que siempre ha respetado.

"Mucha gente ha pensado eso a lo largo de los años, porque él no quiere estar en el centro de atención en absoluto", dijo.

“Simplemente no es quien es. Es como una persona tranquila y reservada y pensó que si alguna vez salía en eso, nunca obtendría un minuto de paz y tiene razón en eso", declaró la estrella.

“Siempre he respetado y apreciado eso en él y siempre he tratado de mantenerlo fuera del centro de atención tanto como puedo. Él dijo: 'Yo no elegí este mundo, te elegí a ti y tú elegiste ese mundo. Pero podemos mantener nuestras vidas separadas y juntas'. Y lo hacemos y lo tenemos. Hemos estado juntos 56 años, casados 54".

Dolly se casó con el empresario Carl Thomas Dean en 1966. Son muy pocas las ocasiones en las que la pareja ha aparecido junta públicamente, pero el matrimonio ha durado más de 50 años/Foto: Daily Mail

En cuanto a lo que ha hecho que su matrimonio funcione, Dolly bromeó diciendo que es porque "se queda fuera".

“Hay mucho de verdad en eso, el hecho de que no estamos en la cara del otro todo el tiempo”, explicó.

Dolly reveló: "Pero nos tenemos un gran respeto y admiración el uno por el otro. Ambos tenemos un gran sentido del humor. Así que nos divertimos mucho".