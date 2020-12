Dolly Parton está “harta” de su esposo después de 54 años de matrimonio/Foto: Pinterest

Más de 50 años después, Dolly Parton y Carl Thomas Dean son más fuertes que nunca, incluso si es cierto que se están poniendo hartos el uno al otro. La leyenda estadounidense de 74 años, concedió una entrevista sobre su matrimonio en el podcast de Table Manners, y le dijo a la presentadora Jessie Ware que:

"Mi marido y yo hemos estado juntos durante 57 años y casados durante 54. Estoy harta de él y de mí. Estoy segura de que está harto de mí".

Dolly también admitió en el podcast que “siempre” ha tenido tres debilidades en la vida: “los hombres, el sexo y la comida. Y no necesariamente en ese orden".

Dolly Parton asegura aún estar muy enamorada de Carl Dean

Dejando a un lado las bromas, Dolly y su esposo, de 78 años, todavía están perdidamente enamorados. La pareja se casó en Georgia en 1966, cuando Dolly tenía 20 años.

Carl ha mantenido un perfil bajo durante las décadas de carrera de la cantante de "Jolene" , y rara vez aparece en público con ella. Una vez dijo en una entrevista que solo la había visto actuar en vivo "¡dos veces!"

Los fanáticos difundieron en broma el rumor de que Carl en realidad no existe ya que ha evitado la vida de las celebridades con tanta fuerza. Ella refutó la afirmación durante una entrevista de octubre de 2020 con Entertainment Tonight.

"[Carl] es una persona callada y reservada, y pensó que si alguna vez salía en eso, nunca obtendría un minuto de paz y tiene razón en eso”, dijo Dolly.

“Siempre he respetado y apreciado eso en él y siempre he tratado de mantenerlo fuera del centro de atención tanto como puedo. Él dijo: 'Yo no elegí este mundo, te elegí a ti y tú elegiste ese mundo. Pero podemos mantener nuestras vidas separadas y juntas'. Y lo hacemos y lo tenemos", relató la artista.

Dolly ha logrado mantener su matrimonio fuera de foco durante más de 50 años, lo que ha fortalecido la relación de la cantante con Carl Dean/Foto: Country Fancast

Detrás de escena, Dolly y Carl disfrutan de lindas citas nocturnas. Celebraron su 50 aniversario de bodas en 2016 renovando sus votos.

“Me vestí con el vestido más hermoso que jamás hayas visto y vestí a ese esposo mío. Parecía un tipo apuesto de Hollywood”, le dijo al sitio Rolling Stone. ¡Todo el asunto inspiró su álbum Pure and Simple! ¿Te gustaría tener un matrimonio tan duradero como el de Dolly y Carl Dean? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

