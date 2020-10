Dolly Parton, el icono del feminismo, dice no ser una feminista

Dolly Parton es adorada por una amplia variedad de fanáticos. En un momento verdaderamente dividido en la historia de Estados Unidos, muchos liberales y conservadores pueden estar de acuerdo en una cosa: su opinión sobre la música de Dolly Parton.

La cantante de "Jolene" ha sido llamada un "icono feminista" y "la feminista de la tercera ola de OG", pero en una entrevista con Jad Abumrad en la serie de podcasts, Dolly Parton’s America, busca alejarse del término.

He aquí por qué la escritora de "9 to 5" no se llama a sí misma feminista.

Dolly Parton no se considera una feminista

"¿Te consideras feminista?" pregunta Abumrad. “No, no lo hago”, responde Parton.

La originaria de Tennessee elabora: “Amo a los hombres. Y yo - yo realmente - porque tengo un papá, tengo todos esos hermanos, todos mis tíos que amo, mis abuelos que amo. Y me relaciono con ellos".

Dolly Parton continuó diciendo que entiende a los hombres tan profundamente que a menudo escribe canciones desde su perspectiva.

“Escribo muchas canciones sobre mujeres porque soy mujer, o simplemente escribo canciones que las mujeres experimentan. Pero escribo muchas canciones para hombres. De hecho, he tenido canciones de éxito, ya sabes, sobre hombres".

“Así que escribo sobre hombres trabajadores, escribo sobre jugadores, escribo sobre, pero escribo canciones para hombres y también sobre hombres y sus sentimientos, porque sé cómo se sienten. Parezco una mujer, pero pienso como un hombre. Pero también pienso como una mujer”, aseguro Dolly Parton.

Dolly Parton rechaza la palabra "feminismo"

Dolly Parton cree que el feminismo se trata de odiar a los hombres. Ella cree que el movimiento se ha llevado al extremo.

"Supongo que cuando dices feminista, es justo lo que pienso en ese momento", dijo. “Como, todo el mundo llega a los extremos a veces. No me gustan las cosas extremas. Creo en hacer un punto y hacerlo bien. No creo en crucificar a todo un grupo solo porque algunas personas han cometido errores. Para mí, cuando dices solo la palabra 'feminista' es como, 'Odio a todos los hombres'".

Dolly Parton y Carl Dean contrajeron matrimonio en 1966

Dolly Parton es una feminista en la práctica

Pero luego el presentador de podcasts Abumrad replantea la pregunta. Habla con Dolly Parton sobre cómo puede haber feministas en la teoría y feministas en la práctica.

“Ese es el indicado”, dice Parton de ser feminista en la práctica. "Ese soy yo. Ese soy yo."

"Se trata de cómo vives", dice Abumrad. "Sí, es una buena forma de decirlo", responde. “Creo que es una buena forma de decirlo. Lo vivo. Yo lo trabajo. Y creo que hay poder para mí".

Puede escuchar el podcast completo, Dolly Parton’s America, aquí.

Te puede interesar: 'Dolly Parton Challenge' un meme viral entre los artistas

¿Qué opinas de la visión que tiene Dolly Parton del feminismo?, ¿Estas de acuerdo con la cantante? Dinos en los comentarios.