Dolly Parton confiesa por qué aún no se ha puesto la vacuna contra COVID-19

Una Dolly Parton, de 75 años, es elegible para ser vacunada contra COVID-19, pero aún no ha recibido una inyección, le dijo al medio CNN, a pesar de que donó $1 millón para el desarrollo de vacunas.

"Sin embargo, lo conseguiré", dijo el jueves. "No quería saltar la línea. No doné el dinero para estar protegida. Lo hice por todos".

En el estilo típico de Parton, dio la suma de siete cifras para ayudar a financiar en parte la creación de la vacuna Moderna.

Fue un esfuerzo secundario de la leyenda de la música del condado, similar a otro proyecto del que Parton habló con CNN: reelaborar su famosa canción, "9 to 5", como "5 to 9" para la creación de sitios web y el anuncio del Super Bowl de la plataforma de comercio electrónico Squarespace.

Dolly está esperando a que sea su turno para poder vacunarse. La artista ha estado apoyando a la creación de vacunas contra la pandemia/Foto: USA Today

De hecho, los centros comerciales se centran en cuántas personas tienen trabajos paralelos y están trabajando más allá del horario habitual de oficina.

"Pensé, bueno, ¿por qué no?" dijo sobre la modificación de la letra de uno de sus clásicos. "Sabes, todo el mundo conoce la canción tal como es, pero como yo, mucha gente trabaja de 9 a 5 y de 5 a 9, todo el tiempo".

Dolly Parton estará en un comercial del Super Bowl LV

Parton canta la nueva canción en el comercial del Super Bowl, que fue dirigido por el ganador del Oscar Damien Chazelle y coreografiado por el ganador del premio Tony Justin Peck.

La fragancia Dolly planeada por Parton es un cliente de Squarespace, que la está ayudando con un sitio para promocionar la marca de perfumes con la que siempre ha soñado.

"La gente siempre me ha seguido, diciéndome lo bien que huelo", le dijo Parton a CNN. "Siempre he hecho una combinación de cosas, como algunos aceites de baño que uso y un par de perfumes que mezclo. Así que he creado mi propio olor que a la gente le encanta".

Su aroma característico, dijo, es algo "muy suave y tiene un poco de almizcle, un olor muy angelical". "Es una especie de 'aroma del cielo': AROMA", bromeó.

La cantante está entusiasmada con el próximo anuncio del Super Bowl, pero objetó la idea de que sería una intérprete del espectáculo de medio tiempo.

Hace años, Katy Perry quería que Parton apareciera con ella cuando actuó en el Super Bowl, pero Parton no pudo porque su esposo estaba mal de salud en ese momento.

Ser la intérprete de medio tiempo es mucho trabajo, dijo Parton, y más estrés del que le gustaría manejar, aunque no está totalmente en contra.

"Siempre ha sido un poco más de presión de la que he estado dispuesta a enfrentar a lo largo de los años para hacer todo por mi cuenta, pero estoy segura de que eventualmente lo haré", dijo. "Pero (el anuncio de Squarespace) es una buena manera de hacer esto donde no estoy totalmente obligada".

Una cosa de la que Dolly Parton no es fan es una propuesta para erigir una estatua en su honor en la capital de su estado natal de Tennessee.

Si bien se siente honrada y halagada de que la gente quiera rendirle homenaje, Parton dijo: "Yo personalmente no quiero eso. Creo que es algo que se puede hacer después de mi muerte".

También hay algo más que ella transmitió. Parton igual se negó cuando la administración Trump le ofreció dos veces la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de la nación, dijo recientemente al programa "Today" de NBC.

"No pude aceptarlo porque mi esposo estaba enfermo, y luego me volvieron a preguntar y no viajé por el COVID-19", dijo.

Desde entonces, Parton ha escuchado de la administración de Biden sobre recibir el premio, pero "ahora siento que si lo acepto, haré política, así que no estoy segura", dijo la cantante.

El ex presidente Barack Obama desearía haberle concedido a Parton el honor mientras estaba en el cargo , dijo en diciembre en "The Late Show with Stephen Colbert".

