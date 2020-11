Dolly Parton asegura que no tuvo hijos porque “Dios así lo quiso”/Foto: CNN

Durante una entrevista reciente, Dolly Parton declaró que se considera una madre orgullosa para sus innumerables fanáticos y que una vocación superior jugó un papel fundamental en que nunca tuviera hijos.

“No tuve hijos porque creía que Dios no quiso que yo tuviera hijos, para que los hijos de todos pudieran ser míos”, explicó la extraordinaria artista de 74 años durante una entrevista en “The Oprah Conversation”.

Parton, quien ha estado casada con su esposo Carl Dean durante 54 años, agregó que ha hecho muchos sacrificios durante su carrera, pero que disfruta de sus logros.

“Como no tenía hijos y mi esposo era bastante independiente, tenía libertad”, explicó la estrella de “Rhinestone”. "Así que creo que una gran parte de todo mi éxito es el hecho de que era libre para trabajar".

Dolly Parton ha dedicado casi toda su vida a trabajar

Durante más de cinco décadas, Parton ha sido un pilar de la cultura pop. Su carrera televisiva se inició en 1967 como coprotagonista de la serie semanal "The Porter Wagoner Show".

Ya había acumulado cinco sencillos número uno en la lista de country como solista antes de lanzar su éxito cruzado de 1977 "Here You Come Again", que alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100.

En 1981, encabezó la lista de éxitos por primera vez con "9 to 5", y dos años después, obtuvo otro número 1 con el dúo de Kenny Rogers "Islands in the Stream".

Parton agregó durante la entrevista que, a pesar de estar cerca de los 75 años de edad, no tiene intención de disminuir la velocidad.

Dolly lleva más de 50 años de casada, y aunque no tuvo hijos, la cantante asegura que su matrimonio con Carl Dean es muy sólido/Foto: Brain Sharper

También te puede interesar: Dolly Parton volvería a Playboy con otra portada para adultos

“No pienso en mi vida en términos de números. Primero que nada, nunca seré vieja porque no tengo tiempo para ser vieja”, bromeó. "No puedo parar lo suficiente para envejecer". ¿Te hubiera gustado ver a Dolly en su faceta de mamá?, ¿Eres fan de la cantante? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.