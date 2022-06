Doja Cat se somete a una segunda cirugía de garganta y comparte varias fotos.

Doja Cat compartió una actualización del hospital después de someterse a una cirugía de garganta para extirpar un absceso que le causaba un dolor intenso. La cantante de "Say So", de 26 años, tuiteó fotos el jueves de ella misma recuperándose en su cama de hospital mientras usaba una bata médica.

En otra publicación, Doja intenta rapear escupiendo la letra del verso de Nicki Minaj en la canción "Bottoms Up" de Trey Songz, aunque su voz suena áspera y débil. Doja confirmó que se sometió al procedimiento final al responder "ya lo hizo" a un usuario de Twitter que le preguntó cuándo estaba pasando por el quirófano.

La rapera de “Get Into It (Yuh)” reveló en mayo que se sometió a una cirugía de amígdalas y le extirparon un absceso que “dolía mucho” en la garganta. "Dr. solo tuve que cortarme la amígdala izquierda. Tuve un absceso en él. Toda mi garganta está jodida, así que podría tener malas noticias para todos pronto”, tuiteó en ese momento.

Doja Cat habla sobre su cirugía de la garganta

Doja Cat se somete a una segunda cirugía de garganta y comparte varias fotos.

La rapera Doja Cat compartió que su garganta se infectó antes de los Premios Billboard de la Música 2022 a principios de ese mes cuando olvidó tomar sus antibióticos y procedió a beber y vapear "todo el día", lo que provocó el "crecimiento desagradable" en su amígdala.

“Metió en dere [sic] con una aguja dos veces y luego succionó todo el jugo y luego tomó una cosa afilada y la cortó en dos lugares y estrujó [sic] toda la sustancia pegajosa en dere [sic]. lloré y me dolió mucho pero estoy bien”, detalló innecesariamente a través de Twitter.

Te puede interesar: Doja Cat menciona a Kenia Os en Instagram y fans enloquecen

Doja Cat reveló que dejaría de fumar su vaporizador

Doja Cat se somete a una segunda cirugía de garganta y comparte varias fotos.

“Nah, estoy demasiado asustada para fumarlo porque me duele mucho la garganta. Lloré durante horas. No vale la pena”, tuiteó. "Entonces es como imaginar toda esa mierda venenosa extraña [sic] en el vaporizador filtrándose en la herida completamente abierta en mi garganta como 'F*ck that'. Soy muy joven".

La Verdad Noticias informó previamente que, Doja Cat canceló en festivales y dejó su gira por una cirugía de amígdalas este verano. “Desafortunadamente tengo que operarme las amígdalas lo antes posible. La cirugía es de rutina, pero la recuperación va a tomar un tiempo debido a la inflamación”, anunció el mes pasado.

“Eso significa que tengo que cancelar mi festival este verano, así como la gira de The Weeknd. Doja agregó que se sentía “horrible” pero que esperaba mejorar para poder volver a su música. “Me siento horrible por esto, pero no puedo esperar a que sane y vuelva a hacer música y cree una experiencia para todos”, escribió.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.