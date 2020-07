Doja Cat se contagió de Coronavirus; la cantante se burlaba de la pandemia/Foto: MTV

Meses después de burlarse de aquellos asustados por el coronavirus, Doja Cat confirmó el viernes que había sido diagnosticada con COVID-19. "Tengo COVID", dijo la rapera al programa de Capital XTRA en una entrevista el viernes.

"Honestamente, no sé cómo sucede esto, pero supongo que ordené algo de Postmates y ... No sé cómo lo obtuve, pero lo obtuve", declaró Doja.

La artista de 24 años, cuyas canciones "Say So" y "Boss Bitch" son algunas de las canciones más virales de 2020, no dijo cuándo enfermó, pero agregó que desde entonces se había recuperado de la enfermedad. "Estoy bien ahora", dijo. "Fue un síntoma de cuatro días, pero ahora estoy bien".

¿Doja Cat no se cuidaba de la pandemia?

A principios de marzo, cuando el coronavirus se estaba extendiendo por todo el mundo, Doja Cat, cuyo nombre real es Amala Ratna Zandile Dlamini, se lanzó en Instagram para burlarse de lo que percibía como histeria injustificada. "Perra, no tengo miedo de un coronavirus o la maldita versión de cerveza de esa mierda", dijo.

"Voy a obtener corona y luego voy a obtener una Corona", agregó, refiriéndose a la cerveza popular mexicana, "porque no me importa una mierda la corona, perra. ¡Es una gripe!" Ella dijo que los que tenían miedo al virus eran "gallinas".

"Simplemente toma Mucinex y bebe agua, té y duerme, eso es todo lo que tienes que hacer", dijo. "Ustedes tienen tanto miedo de una maldita corona. Todos tienen tanto miedo de la corona que necesito una Corona". No mucho después, ella pareció cambiar su tono.

Doja Cat ayuda a los afectados por COVID-19

El 16 de marzo, Doja Cat dijo que se vio obligada a cancelar su gira programada "debido al coronavirus y al riesgo asociado". “Mantén la salud allá afuera", dijo a los fanáticos. En mayo, ella estaba entre las celebridades que participaron en una recaudación de fondos para la Organización Mundial de la Salud, creada por Shein.

Doja Cat ha desarrollado principalmente una carrera gracias a su popularidad en TikTok, donde casi todas sus canciones se vuelven virales y a menudo van acompañadas de un desafío de baile original.

Cuando habló sobre covid-19, Doja no era la primera vez que la rapera hacía polémicas declaraciones. Hace unos meses, la intérprete fue acusada de ser una persona racista después de presuntamente tener amigos supremacistas blancos y por su canción Dindu Nuffin; sin embargo, ella se disculpó por esto/Foto: Mor.Bo

Desde sus comentarios de Instagram en marzo, más de 145,000 estadounidenses han muerto a causa del virus. Más de 640,000 personas han muerto en todo el mundo. Doja Cat le dijo a Capital XTRA que desde entonces se ha tomado en serio la pandemia. "He estado bien", dijo. "Me quedo en casa."