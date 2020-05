Doja Cat rompe el silencio y pide disculpas por su canción con temas racistas/Foto: Buhomag.elmundo

Doja Cat, de 24 años, se disculpa por usar un insulto racial en una canción. Un sencillo inédito de 2015 titulada "Dindu Nuffin", que es un término inapropiado que se burla de aquellos que son víctimas de la brutalidad policial, apareció en línea y rápidamente se volvió viral.

La estrella se dirigió al actual hashtag #DojaCatIsOverParty, que ha tenido tendencia durante días en Twitter, y también negó haber hecho comentarios racistas en las salas de chat en línea.

Millones de internautas han tratado de desprestigiar a Doja por su canción/Foto: HITC

La rapera, cuyo verdadero nombre es Amalaratna Zandile Dlamini, finalmente habló en Instagram después de que el hashtag #DojaCatIsOverParty estuvo en Twitter durante varios días.

"Quiero abordar lo que ha estado sucediendo en Twitter", comenzó su publicación, compartida el domingo 24 de mayo. "En cuanto a la canción que salió a la luz, de ninguna manera estuvo vinculada a nada fuera de mi propia experiencia personal. Fue escrito en respuesta a personas que a menudo usaban ese término para hacerme daño. Intenté cambiar su significado, pero reconozco que fue una mala decisión usarlo en mi música ”, continuó.

Doja, hija del actor, compositor y productor sudafricano Dumisani Dlamini, continuó explicando la herencia de su familia. “Soy una mujer negra. La mitad de mi familia es negra de Sudáfrica y estoy muy orgullosa de dónde vengo ”, escribió.

“Entiendo mi influencia e impacto y me estoy tomando todo esto muy en serio. Los amo a todos y lamento molestarlos o herirlos. Ese no es mi personaje, y estoy decidida a mostrarlo a todos en el futuro. Gracias ", dijo la estrella de Hot Pink a sus 6,7 millones de seguidores.

Doja Cat asegura no ser racista

La nativa de Los Ángeles también abordó los rumores de que ella hizo comentarios racistas en las salas de chat de Internet. “He usado salas de chat públicas para socializar desde que era niña. No debería haber estado en algunos de esos sitios de salas de chat, pero personalmente nunca he estado involucrado en ninguna conversación racista ”, aclaró Doja.

"Lo siento por todos los que ofendí", agregó.

La artista de 24 años ha marcado varios récords de carrera en el último año, incluido el número uno en las listas de Billboard con el remix "Say So" con la ex rival Nicki Minaj, de 37 años. Las dos bellezas sonaron increíbles en el tema y fue bueno verlas reconciliadas. "Soy la mayor fanática de Nicki Minaj", declaró Doja a Zane Lowe de Apple Music hace unas semanas.