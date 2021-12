Doja Cat da positivo a COVID-19

Doja Cat reveló que dio positivo por COVID-19 y, como resultado, se retirará del resto del iHeartRadio Jingle Ball Tour.

Y es que, cuando parece que la enfermedad ya ha desaparecido, aún hay personas que logran contagiar, pero el uso correcto del cubrebocas será de ayuda para no contagiar familiares.

“Como la mayoría de ustedes probablemente escuchó antes, algunos miembros de mi equipo de producción dieron positivo en Covid 19 y tuve que cancelar un par de mis próximas presentaciones como medida de seguridad”, dijo la cantante.

Doja, es una de las nominadas a los Grammy 2022,

Doja Cat queda fuera del iHeartRadio Jingle Ball Tour

Estará ausente en el festival

La rapera americana preparaba una participación para el iHeartRadio Jingle Ball Tour, un concierto navideño en el que participarán varios artistas, por lo que dejó de lado su participación.

“Desafortunadamente, me entristece compartir que acabo de dar positivo también y ya no podré participar en el resto del iHeartRadio Jingle Ball Tour ”, compartió en una nota publicada en las redes sociales el domingo (12 de diciembre).

Ella continuó: “Si bien mi ánimo está deprimido ya que no puedo estar allí para celebrar las vacaciones con mis fanáticos en Filadelfia, DC, Atlanta y Miami, estoy bien y espero recuperarme y volver tan pronto como sea posible. ¡Yo puedo! El resto de las paradas de la gira tienen alineaciones realmente geniales, ojalá pudiera estar allí ".

Su equipo también dio positivo

Su equipo tambien fio positivo

El viernes (10 de diciembre), anunció que los miembros de su producción habían dado positivo por COVID-19. En ese momento,, la mujer quefue rsuperada en vestuario por Billie Eilish canceló sus actuaciones programadas solo en las paradas de la gira de la ciudad de Nueva York y Boston.

La estrella del pop, nominada a ocho premios Grammy 2022, incluido el álbum del año ( Planet Her ) y la canción y el récord del año por "Kiss Me More", con la asistencia de SZA, apareció recientemente en los conciertos de Jingle Ball en los EE. UU., Incluidas las fechas en Dallas, Los Ángeles y Chicago.

