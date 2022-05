Doja Cat cancela en festivales y deja su gira por una cirugía de amígdalas.

Al menos todavía puede decir "Say So"... porque definitivamente no podrá cantarla en el futuro previsible. Doja Cat anunció el viernes que se someterá al quirófano para una cirugía de amígdalas "de rutina", lo que afectará varias actuaciones próximas en su gira y festivales.

"Hola, chicos. Quería que lo escucharas de mí primero”, comenzó la cantante de “Woman” en un comunicado publicado en Twitter e Instagram.

“Desafortunadamente tengo que operarme las amígdalas lo antes posible. La cirugía es de rutina, pero la recuperación llevará un tiempo debido a la hinchazón”, continuó la cantante Doja Cat antes de dejar caer el otro zapato: “Eso significa que tengo que cancelar mi festival este verano, así como la gira de The Weeknd".

Doja Cat se siente "horrible" por cancelar sus conciertos

“Me siento horrible por esto, pero no puedo esperar a que sane y vuelva a hacer música y cree una experiencia para todos ustedes”, concluyó. La noticia no fue del todo inesperada. El jueves, la cantante tuiteó que su médico había encontrado un “absceso” en su amígdala izquierda.

“Toda mi garganta está jodida, así que podría tener malas noticias para todos pronto”, compartió.

La cantante de "Kiss Me More", de 26 años, reveló que había estado tomando antibióticos para una infección de garganta antes de los Premios Billboard de la Música 2022 el 15 de mayo, pero confesó que "olvidó que los estaba tomando y luego bebí vino y estuve vapeando todo el día y luego comencé a tener un crecimiento desagradable en mi amígdala, así que tuvieron que operarme hoy”.

Doja Cat se compromete con el bien de su salud

Habiendo ganado cuatro premios Billboard esa noche, es más que comprensible por qué la artista Doja Cat estaba de humor para celebrar. Aun así, la artista ha reconocido desde entonces que vale la pena hacer algunos compromisos por el bien de su salud.

“Estoy dejando el vaporizador por un tiempo y espero no tener más antojos después de eso” , continuó el jueves en Twitter, y agregó que “tengo demasiado miedo para hacerlo porque me duele mucho la garganta. lloré durante horas. que no vale la pena."

La Verdad Noticias informa qu, en reconocimiento de su situación tan dolorosamente aceptada, Doja, que cambia con frecuencia su nombre para mostrar en Twitter, lo ha actualizado una vez más. Ahora dice, "era de la garganta".

