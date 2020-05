Doja Cat, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion y Beyonce todas ganadoras en el Hot 100 de esta semana

Doja Cat y Nicki Minaj salieron victoriosos en el Billboard Hot 100 de esta semana con su chisporroteante remix "Say So", otorgando a ambos artistas su primer éxito número 1 y frustrando la dura competencia de Megan Thee Stallion y "Savage" de Beyonce. Solo puede haber un vencedor en la lista, pero los cuatro artistas son ganadores en este enfrentamiento, y han hecho historia de varias maneras. Esta es la primera vez que una colaboración entre dos raperas supera el Hot 100 y la primera vez que dos raperas en papeles principales ocupan los dos primeros lugares de la lista. Mientras tanto, Minaj rompe el récord de la espera más larga para un éxito Hot 100 No. 1, y Beyonce se convierte en el primer artista en obtener los 10 mejores éxitos en cada una de las últimas cuatro décadas (1990, 2000, 2010 y 2020).

Esto no debería ser una revelación, pero a las raperas raramente se les ha permitido prosperar en el mismo espacio comercial sin enfrentarse entre sí. Cuando Doja Cat agregó sus dos centavos a una disputa en Twitter entre uno de sus fanáticos y los superfans de Minaj (también conocido como Barbz), la gente malinterpretó los comentarios de Doja como golpes a Minaj.

(Doja más tarde se llamó a sí misma "la fan más grande de Nicki Minaj" mientras explicaba la situación a Zane Lowe de Apple Music.) La relación de colaboración convirtió la guerra fría de meses de duración entre Minaj y Cardi B culminó en una debacle de zapatos en una moda de Nueva York 2018 Fiesta de la semana Y no olvidemos la antigua enemistad de Minaj con Remy Ma, que produjo pistas distorsionantes de ambas partes, incluyendo "Shether" y "Another One" de Remy Ma y "No Frauds" de Minaj.

Estas peleas suelen ser un buen meme forraje y ocasionalmente inspiran buena música. Sin embargo, a menudo, las consecuencias de la carne eclipsan el arte real de los involucrados. Cuando los fanáticos, los que odian y los críticos enfrentan a las raperas entre ellas, generalmente implican que las Hot 100 no son lo suficientemente grandes para las dos. Es miope en el mejor de los casos y tokeniza en el peor, lo que reduce su éxito a una casualidad o novedad que rápidamente se desgastará.

También es evidentemente falso, como lo demuestra el enfrentamiento Hot 100 de esta semana. Entre las remezclas "Say So" y "Savage", tenemos cuatro raperas negras con múltiples talentos que disfrutaron de ganancias meteóricas gracias a su competencia cuello a cuello. (De hecho, ambas canciones ocuparon el primer lugar en las listas: "Savage" llegó al número 1 en Streaming Song y al número 2 en Digital Song Sales, mientras que "Say So" alcanzó el número 4 en Streaming Songs y el número 1 en Ventas de canciones digitales.) Ambas canciones emparejaron a un veterano de la industria con un pariente recién llegado, demostrando que la competencia puede generar éxito en lugar de conflicto, tanto entre generaciones (Doja / Nicki, Megan / Beyonce) como dentro de la misma generación (Doja vs. Megan)

Es decir, nada del hecho de que ambas canciones en la cima del Hot 100 de esta semana son radicalmente diferentes: "Say So" es un himno de disco-pop alegre aumentado por versos de rap ardientes, mientras que "Savage" es un fanático rap lleno de doble sentido y flexiones del tamaño de Texas. Pero bueno, un punto a la vez, y en este momento, el punto es que las raperas femeninas pueden y deben coexistir en el escalón superior del Hot 100, manteniendo el foco directamente en la calidad de su música. Doja Cat, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion y Beyonce ganaron e hicieron historia esta semana, regalando a sus fanáticos dos remixes asesinos en el proceso. Espere ver ambas canciones cerca de la cima del Hot 100 en las próximas semanas, y ore a cualquier deidad en la que crea que impiden que 6ix9ine tome la corona la próxima semana.