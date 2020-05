Doja Cat: ¿Cuál es el verdadero nombre de la cantante de “Say So”?/Foto: D1Softballnews

Es un buen momento para Doja Cat. Conocida por sus canciones pegadizas con líneas ingeniosas y excéntricas, ha desarrollado una reputación como uno de los talentos nuevos más emocionantes del mundo. Su estrella solo crece con cada lanzamiento musical y muestra que estará cerca por un tiempo.

Mientras continúa forjándose un espacio en la industria de la música, aprendamos más sobre la recién llegada del pop, comenzando con su nombre real. El 21 de octubre de 1995, Doja Cat nació como Amalaratna Zandile Dlamini de madre judía estadounidense y padre sudafricano.

Aunque la cantante de "Go To Town" tiene sangre sudafricana, hace unas semanas fue acusada de ser racista en una de sus primeras canciones/Foto: UMOMAG

Fue criada en Los Ángeles principalmente por su madre, y le explicó a The Fader en 2019 que su padre era distante a lo largo de su vida, aunque afirmó que sí comenta en sus publicaciones en las redes sociales. "No guardo rencor contra él ni nada de ninguna manera, pero obviamente es un poco extraño", explicó a la tienda.

Al principio, Doja Cat desarrolló un amor por la música y el baile. A los 16 años, había abandonado la escuela para seguir una carrera en la industria. Ella comenzó a grabar música y obtuvo su primer éxito con una canción titulada "So High". La canción fue un éxito nocturno en su lanzamiento en 2012, pero luego despegó en SoundCloud.

En cuanto a su nombre artístico, Doja Cat dice que proviene de su amor por la marihuana y los gatos. "Era muy adicta a la marihuana y la cultura de la marihuana, así que cuando comencé a rapear pensé en la palabra 'doja' y en cómo suena como el nombre de una niña", le explicó a Dazed en agosto de 2018.

La carrera de Doja Cat

Después de "So High", Doja Cat firmó un acuerdo con RCA Records. Ella lanzó su EP debut, Purrr! (2014) en la etiqueta, que incluía "So High", así como el éxito menor "No Police". Ella siguió con una serie de otros singles y, finalmente, su álbum debut, Amala, pero no fue hasta el "Mooo!" De 2018. que Doja Cat realmente llamó la atención del mundo.

La canción rápidamente se hizo cargo de las redes sociales y recibió elogios de personas como Chris Brown, Chance The Rapper y otros. Les encantó no solo por la melodía, sino también por el video que lo acompaña, donde Doja Cat baila con un disfraz de vaca, come una hamburguesa y se llena la nariz con papas fritas.

"Es el momento perfecto para que las personas sean coloridas y animadas", le dijo a ELLE en una entrevista. “Necesitamos personas que estén abiertas a hacer algo con el tema, algo con un toque de caricatura. [Rap] es muy unidimensional en este momento ".

Aprovechando el éxito de la canción, Doja Cat lanzó una edición de lujo de su álbum debut, Amala, en 2019, que también contó con las canciones populares "Juicy" y "Tia Tamera".

También te puede interesar: Doja Cat: ¿Por qué los internautas están tratando de “cancelar” a la rapera?

Su segundo álbum, Hot Pink, salió más tarde en el año y presentó su canción más grande hasta la fecha: "Say So". Un remix con Nicki Minaj salió en mayo y finalmente alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100.