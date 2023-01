Documento oficial avala a Georgina Rodríguez como esclava de CR7

Georgina Rodríguez ha quedado en medio de la polémica, luego de que Cristiano Ronaldo, fuera fichado por el Al Nassr, pues a raíz de esta decisión, muchos la han señalado, pues se sabe que la pareja no se ha casado, aunque ya tienen 6 hijos en común.

Otra de las dudas que han surgido con el tiempo, es que si la pareja se apegará a las normas religiosas y ortodoxas, que se imponen en el medio oriente, por lo que de ser así, ella tendría que abandonar sus looks fashonistas, para utilizar un hiyab.

Pero entre todo esto, lo más controversial fue un tiktok, en donde se expone, un documento oficial, en donde se resalta, que la influencer y novia del ex jugador del Real Madrid, pasó a ser su esclava, esto de acuerdo a las medidas que la sociedad saudí, impone sobre los roles sociales de la mujer.

"El documento pone en el rol de Georgina la expresión 'Malik Yameen', que básicamente significa una esclava", explica la influencer Nicole Jenes.

Polémica contra Georgina Rodríguez

Tiktoker filtra supuesta identificación de Georgina Rodríguez y se indigna al ver que es la "esclava" de Cristiano Ronaldo

Aunque otros dicen que la expresión que aparece en el documento sería la de "mano derecha del rey", lo cierto es que sobre esta versión, ninguna de las autoridades saudíes, se ha pronunciado al respecto.

Aunque, por su parte, la novia de CR7, ha señalado que todo se trata de una confusión y que el documento es falso.

¿Boda forzada?

Niegan la veracidad del documento

El choque cultural, que ha supuesto este nuevo contrato, ahora los medios internacionales, han lanzado una pregunta a la pareja, pues de acuerdo a las leyes del medio oriente, las mujeres y hombres que estén en una relación, no pueden compartir el mismo techo, si no están casados, sobre ello “el Bicho”, ha señalado que no habrá boda, hasta que haya un clic que lo motive a formalizar su relación, como te informamos en La Verdad Noticias.

