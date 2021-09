Documental de Louis Tomlinson: ¿Cuándo y cómo verlo?

Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction sorprendió a sus fans al anunciar un evento virtual global, en donde mostrará el detrás de escena de su festival Away From Home, mismo que contará con especial documental de Louis Tomlinson. ¿Te gustaría verlo? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

La película contará con un mini documental, así como un concierto principal de 70 minutos y todas las imágenes detrás del escenario que a los fanáticos les encantará ver.

En el evento virtual se podrá seguir a Louis y su equipo planificando el festival y hasta el concierto en sí, el primero tras 18 meses por la pandemia del COVID-19, por lo que estamos seguros que el fandom de Louis Tomlinson disfrutará este primer evento en 2021.

¿Dónde ver el documental de Louis Tomlinson?

Louis anunció por primera vez el festival en julio, después de tener que posponer su gira mundial el año pasado. El evento, se llevó a cabo el pasado 30 de agosto, es un concierto gratuito en el Crystal Palace Bowl.

Sin embargo, los fans del ex integrante de One Direction podrán revivir el gran festival a partir de esté sábado 4 de septiembre cuando se estrene el documental detrás de escena.

El documental del festival entre bastidores de Louis se transmitirá en Veeps, para que miles de fanáticos de todo el mundo lo vean desde la comodidad de sus hogares.

¿Qué significa la E de Louis Tomlinson?

Tatuaje de Tomlinson

Louis cuenta con una serie de tatuajes, el más polémico es el tatuaje de la “E”, el cual según fanáticos se hizo supuestamente en honor a Elanor Tuki Calder y la relación que tienen juntos, sin embargo, el artista hasta el momento no ha confirmado dicha versión.

¿Eres fan del exOne Direction, irías al concierto que ofrecerá en latinoámerca este 2021 ?, ¿te gustaría ver el documental de Louis Tomlinson? Déjanos tus comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!