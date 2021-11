Documental de Janet Jackson revela responsable del "incidente" de Super Bowl 2004

El Medio Tiempo del Super Bowl 2004 quedó grabado en los libros de historia del entretenimiento en el momento que Justin Timberlake exhibió el seno de Janet Jackson frente a las cámaras y para la vista de todo el mundo.

El incidente destruyó la carrera de la hermana de Michael Jackson - pese a que Timbarlake fue responsable -, y será relatado a profundidad en el nuevo documental de The New York Times, Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson.

El documental presenta una intensa investigación sobre el quién, qué y por qué del notorio incidente que llevó a Justin Timberlake a pedir perdón a Janet Jackson casi 20 años después del escándalo.

¿Documental reivindicará a Janet Jackson?

Malfunction presenta vídeos inéditos y entrevistas con personas que estaban detrás de los controles esa noche en Houston para reconstruir el momento en que Timberlake expuso brevemente el pecho de Jackson a millones de espectadores.

De acuerdo a Jodi Gomes y Mary Robertson, creadores del documental, el uso de múltiples testimonios es para examinar cómo el incidente sacudió al país y dio forma a la cultura pop durante las décadas siguientes.

“Fue una actuación masiva que conmovió a mucha gente y tuvo muchas consecuencias no deseadas, y queríamos verla desde la perspectiva actual y ponerla bajo un microscopio y ver el cómo y el por qué", dijo la creadora.

¿Cuándo se estrena el documental sobre Janet Jackson?

Documental de Janet Jackson estrena en diciembre

Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson se estrenará por FX y Hulu el próximo 13 de diciembre, para presentar una re-evaluación del incidente durante el cual la imagen de ícono sexual de la cantante fue usada en su contra.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Janet Jackson respondió a disculpas de Justin Timberlake por el incidente en el Super Bowl 2004 que acabó con su carrera debido a un sínfin de críticas tras los hechos.

