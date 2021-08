Doctora Polo muestra el significado de su nuevo tatuaje y se vuelve viral

La Doctora Polo ha plasmado en su brazo izquierdo un nuevo tatuaje que dice ‘Hecho en Cuba’ con el que ha recibido muchos comentarios positivos de sus 2,3 millones de seguidores en Instagram.

Ana María Polo, famosa por su programa “Caso Cerrado”, es recordada por haber presentado, a largo de su carrera televisiva de 20 años, distintos casos de personas que han llamado la atención de la teleaudiencia.

La conductora de Caso Cerrado ha sido partícipe de algunos momentos controversiales que han sido muy comentados en las redes sociales, y ahora su nuevo tatuaje no ha sido la excepción, La Verdad Noticias te invita a conocer su significado.

¿Cómo reaccionaron los fans con el nuevo tatuaje de Ana Polo?

El nuevo tatuaje de la doctora la identifica con sus raíces, su cultura y su gente cubana. El tatto dice “Made in Cuba” y se lo hizo en el brazo izquierdo, lugar donde resalta perfectamente en su cuerpo.

Los fans del Instagram de Ana María Polo reaccionaron así: No me gustan los tatuajes, pero ese me lo haría: made in Venezuela, Gracias por regalarnos tanto amor a cuba, Lo mejor que se hizo en Cuba mi bella Anita, Qué hermoso y significativo tattoo reina … Te dolió un poquito verdad ? … Un beso enorme y un abrazo bien argentino para una cubana excepcional, Me encanta tu nuevo tatuaje hermosa, a mucha honra cubana, latina y orgullosa de sus raíces, un besito preciosa.

¿Qué tatuajes tiene la Doctora Polo?

Tatuaje caso cerrado

Según confesó son 7 los que lleva en su cuerpo y todos son expresiones sentimentales. En 2018, la doctora decidió colocar “Caso Cerrado” en su brazo, figura que representa su carrera televisiva.

En ese momento la doctora Polo alegó: para mi los tatuajes son expresiones sentimentales. Ese tatuaje fue en honor a la fiel audiencia del aniversario 17 de caso cerrado, en aquel entonces, la había acompañaba en su travesía y habían mantenido vivo su sueño y creación en la televisión.

