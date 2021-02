Doctora Polo explota contra mujer colombiana y se viraliza por su conducta

La Doctora Ana Polo, mejor conocida solo como “Doctora Polo” es la encargada de conducir el programa Caso Cerrado en Telemundo, en donde se exponen varios casos de problemas familiares, los cuales se debaten y son asesorados por la también litigante.

Si bien, de por sí este es un programa con mucha audiencia, recientemente se volvió viral, luego de que la conductora de origen cubano-americano explotara contra una adolescente de origen colombiano, por hablar en inglés en su programa.

Y es que mientras la presentadora la saludo en español, ella respondió en inglés, y le pidió que por favor hablara en español, pues el programa era para un público latino, sin embargo, la joven hizo caso omiso en repetidas ocasiones.

“No, ningún good afternoon ni ningún hello …Aquí hablas español…Y te llamas Luna, no Moon(...) si no hablas español te vas, así que hablas español o te vas, ¿me estás entendiendo?”, le dijo entre gritos la presentadora.

Después de ponerle un ultimatum, la joven finalmente habló en español, pese ha haber dicho que no conocía el idioma.

A través de las redes sociales comenzaron a debatir entre comentarios buenos y malos sobre la actitud de la presentadora, algunos aplaudiendole por defender el idioma y al público latino en su programa, y otros recriminando por que no eran las formas de hacerlo.

“Unpopular opinion: no son maneras. Me pregunto si se atrevería a hacer eso con un hombre adulto. No es culpa de la niña que no se sienta bien hablando español, y esa actitud no le va a motivar a hablarlo”, comentaron sobre este caso.