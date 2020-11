‘Doctor Who’ lanza tráiler lleno de Daleks para el especial de Navidad

"Doctor Who" llega al 2021 con un especial de Navidad lleno de acción titulado "Revolution of the Daleks".

El tráiler oficial destaca la gran cantidad de estrellas invitadas que aparecen en el especial, incluido John Barrowman, quien volverá a interpretar su papel del Capitán Jack Harkness; Chris Noth como Jack Robertson, Dame Harriet Walker y Nathan Stewart-Jarrett.

Y, por supuesto, hay muchos Dalek que buscan "Exterminar" al equipo de "Doctor Who" en la famosa serie británica.

La historia del especial navideño de Doctor Who

Al final de la temporada 12, el Decimotercer Doctor, interpretado por Jodie Whittaker, fue encerrado en una prisión alienígena de alta seguridad.

Yaz, Ryan y Graham han continuado con sus vidas, hasta que se dan cuenta de que se avecina una tormenta Dalek. Pero, ¿cómo se lucha contra Daleks sin el Doctor?. Te presentamos los detalles iniciales en La Verdad Noticias.

John Barrowman da vida a Jack Harkness en "Doctor Who"

Aunque cuentan con la ayuda del Capitán Jack, el especial navideño verá a la tripulación embarcarse en una de sus aventuras más desafiantes hasta el momento.

"Hemos abarrotado el especial de Doctor Who de este año con una explosión de extraordinario talento actoral", dijo el productor ejecutivo de "Doctor Who", Chris Chibnall, en un comunicado.

“¿Dónde más conseguirías a la realeza británica, una estrella de cine estadounidense de renombre mundial, un tesoro (inter) nacional del teatro y la pantalla y uno de los actores jóvenes más populares de Gran Bretaña, solo en el reparto invitado? Ponlos junto con Jodie Whittaker, Bradley Walsh, Mandip Gill y Tosin Cole (¡y Daleks! ¿He mencionado a Daleks?) Y obtendrás un elenco por el que ser exterminado. Y las cosas explotarán. Promesa”.

"Revolution of the Daleks" saldrá al aire el 1 de enero a las 8 p.m. ET / PT en BBC America.

