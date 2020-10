Doctor Who: Todo lo que se reveló del Especial de Navidad en el NYCC 2020

Doctor Who tuvo un muy esperado panel en New York Comic Con 2020, que arrojó muchas pistas sobre el especial navideño, "Revolution of the Daleks".

Doctor Who es la serie de televisión de ciencia ficción de mayor duración en el mundo, y eso se debe en gran parte a la devoción de su base de fans. La pandemia de coronavirus ha mostrado lo mejor de esta base de fans, con fiestas de observación organizadas e incluso contenido original publicado en línea.

La franquicia ha lanzado recientemente su iniciativa transmedia más audaz hasta la fecha, "Time Lord Victorious", que ya parece ser un gran éxito.

Pero, por supuesto, todos están particularmente ansiosos por ver qué sucede a continuación en la propia serie de televisión. La temporada 12 de Doctor Who reescribió la historia del programa, revelando que el Doctor es, de hecho, Timeless Child, el código genético base para toda la raza Time Lord.

Además, la temporada 12 terminó con un suspenso en el que el Doctor fue encarcelado por el Judoon, por crímenes desconocidos posiblemente contra la propia Gallifrey. Esta historia inevitablemente continuará en Doctor Who Holiday Special, "Revolution of the Daleks", así como en la temporada 13 de la serie británica.

Doctor Who se saltó la San Diego Comic-Con 2020, pero no obstante presentó un panel virtual en la New York Comic Con, con las estrellas Jodie Whittaker, Bradley Walsh y Mandip Gill.

Los primeros dos tercios fueron en gran parte una retrospectiva, con los actores recordando sus momentos favoritos y sus mejores monstruos en Doctor Who, pero hacia el final, dejaron caer algunas pista sobre la "Revolución de los Daleks".

El Doctor estará en prisión durante mucho tiempo

Jodie Whittaker interpretara al Doctor encarcelado en especial de Navidad

El Doctor siempre ha tenido la habilidad de escapar, pero el Judoon trabajó para los Señores del Tiempo en el pasado y, como resultado, parece que han creado con éxito una prisión de la que incluso ella no puede salir.

Una foto del Especial de Navidad de Doctor Who mostró al Decimotercer Doctor de Jodie Whittaker usando marcas de tiza para llevar un registro de los días. Cuando se le preguntó si una sentencia de por vida con el Judoon significaba que la Doctora pasaría todas sus futuras encarnaciones como prisionera, Whittaker fue evasiva, e inicialmente dijo que el Especial podría responder esa pregunta, antes de cambiar rápidamente de tema.

Los "acompañantes" lidiarán con un Dalek solos

Los"daleks" son el enemigo más famoso de Doctor Who y aparecerán en el próximo especial navideño

De vuelta en la Tierra, los acompañantes del Doctor no tienen ni idea de lo que le sucedió a su amigo. Es de suponer que piensan que ella acaba de dejarlos, de aventuras por su cuenta en algún lugar, y están tratando de seguir adelante y seguir adelante con sus propias vidas.

Según Mandip Gill, a Yaz le resultará particularmente difícil, porque le costará no poder despedirse del Doctor. Y luego los tres amigos se topan con "una trama que involucra a los Daleks", lo que significa que tendrán que enfrentarse a la raza más peligrosa del universo sin un Doctor a su lado. "Habla de haber sido arrojado al abismo", observó Bradley Walsh con entusiasmo.

Problemas de salud mental de Yazmin serán explorados

Mandip Gill da vida a Yasmin Khan

La temporada 12 de Doctor Who fue elogiada por su manejo de los problemas de salud mental y, según Mandip Gill, la lucha de su personaje con la salud mental continuará. La redacción de Gill no estaba clara, por lo que es difícil decir si se estaba refiriendo al especial o, en cambio, estaba esperando los guiones de la temporada 13.

La temporada 13 de Doctor Who estaba en preparación en el momento en que se filmó este panel, pero ahora se informa. haber comenzado la producción.

