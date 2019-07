Doctor Strange tendrá secuela y de Marvel será su primera película de terror.

Como era de esperarse Marvel reveló que habrá una secuela de la película de Doctor Strange, que llevará como título “Doctor Strange in the Mulvierse of Madness”, lo que la convertirá en la primera cinta de terror de dicha casa. Además el cineasta Scott Derrickson aseguró que en dicho filme se pondrá para los amantes de los cómics el horror y lo gótico que tienen.

De nueva cuenta la cinta de Doctor Strange estará interpretada por el actor Benedict Cumberbatch, además se hizo mención de que Dormammu estará siendo acompañado por La Bruja Escarlata; quien le dará vida la actriz Elizabeth Olsen.

Kevin Feige aseguró que los eventos que pasarán en “Wandavision” (serie que protagoniza Elizabeth Olsen) será parte de la entrada de la secuela de Doctor Strange; por ello los fans de Marvel tendrán que suscribirse a la plataforma de Disney para seguir la presentación el próximo 12 de noviembre.

Vuelve Doctor Strange al cine

La cinta de Doctor Strange fue estrenada en el año 2016 y dio a conocer el origen del personaje, cinta que de igual manera fue protagonizada por Benedict Wong, Tilda Swinton y Chiwetel Ejiofor.

Recordar que Doctor Strange apareció en “Thor: Ragnarok”, “Avengers: Infinity War” y después de haber sido una de las víctimas del chasquido de Thanos en el final de la cinta de 2018, el Doctor apareció en el final de “Avengers: Endgame”.

La cinta en Latinoamérica se estará estrenando el próximo 7 de mayo de 2021 y podría llevar el nombre de “Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura”. Marvel también anunció que hará nuevas adaptaciones cinematográficas de “Blade”, con el doble ganador del Oscar Mahershala Ali como protagonista y que está trabajando en una nueva cinta para “Los Cuatro Fantásticos” (la primera creación de Stan Lee).

