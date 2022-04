Doctor Strange in the Multiverse of Madness no tendrá la actuación de Tom Cruise

El actor llegaría al filme para interpretar al nuevo Iron Man/Foto: Hindustan Times

La película Doctor Strange in the Multiverse of Madness está a sólo unos días de estrenarse en los cines. Muchos fans esperan sorprendentes cameos en esta historia, sin embargo, se ha revelado que posiblemente el actor Tom Cruise, quien supuestamente iba a interpretar a Superior Iron Man, no aparecerá en el filme de Marvel.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Doctor Strange in the Multiverse of Madness dirigido por Sam Raimi, será una película bastante diferente de lo que hemos visto en en Universo Cinematográfico de Marve (UCM), ya que será una producción bastante oscura y “de terror”.

Niegan que Tom Cruise aparezca en Doctor Strange 2

Supuestamente Cruise no estará en la cinta, aunque es posible que solo sea una distracción/Foto: Vandal

Después de que un sitio famoso de internet filtó información sobre las películas de Marvel y mencionó que Tom Cruise como Superior Iron Man tendría 15 minutos en pantalla en esta cinta, KC Walsh, un reconocido insider, negó por completo esta información.

Con un par de tuits, esta persona mencionó que Doctor Strange in the Multiverse of Madness no tendrá un solo segundo de Tom Cruise como la nueva variante de Iron Man, que en su momento interpretó el actor Robert Downey Jr.

Algunos fans creen que en lugar de Superior Iron Man, en la cinta se verá a la variante de Captain Marvel, a cargo de Maria Rambeau, interpretada por Lashana Lynch. Por el momento no hay una respuesta oficial para este tema, así que tendremos que esperar al estreno para saber si Cruise finalmente ingresará o no al UCM.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness protagonizado por Benedict Cumberbatch y que contará con la actuación de Elizabeth Olsen como Scarlet Witch, se estrenará en la pantalla grande el próximo jueves 5 de mayo de este año, y se espera que logre un éxito arrasador en taquilla.

