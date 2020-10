Doctor Strange in the Multiverse of Madness comenzará a filmarse muy pronto

La estrella de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Benedict Cumberbatch, ha revelado cuándo comenzará a filmarse la próxima entrega del Hechichero Supremo.

"Estoy en la preproducción de la segunda película de Dr. Strange, que es muy emocionante. Comenzaremos a filmar a fines de octubre o principios de noviembre", dijo Benedict Cumberbatch a WatchTime.

Los planes originales tenían a la secuela de Doctor Strange con el objetivo de comenzar su producción en junio de este año. Desde entonces, las fechas de inicio y estreno de la película se han retrasado para adaptarse a la pandemia de coronavirus (COVID-19) en curso.

¿Qué sabemos de nueva entrega de Doctor Strange?

No se han revelado detalles concretos de la trama de The Multiverse of Madness. Sin embargo, los rumores sugieren que Wiccan y Speed, los superhéroes descendientes de Wanda Maximoff, jugarán un papel importante en la película.

También se rumorea que su compañero de Young Avengers, America Chavez, desempeñará un papel en The Multiverse of Madness.

Tras 4 años de espera, la secuela de Doctor Strange comenzará rodaje con Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch ha interpretado previamente el papel de Doctor Strange en su película en solitario, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. The Multiverse of Madness marcará la quinta vez que ocupa el papel.

Dirigida por Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor y Elizabeth Olsen. La película está programada para llegar a los cines el 25 de marzo de 2022.

¿Qué te parece la noticia del inicio de la producción de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"?, ¿Crees que el COVID-19 podría causar más retrasos con la película? Dinos que piensas en los comentarios.