Doctor Strange es prohibida en Arabia Saudita por incluir personaje gay

La película de Doctor Strange in The Multiverse of Madness ha sido prohibida en Arabia Saudita por incluir a un personaje gay, noticia que llega apenas dos semanas antes del esperado estreno.

De acuerdo al canon de los cómics, el personaje de América Chavéz, quien es interpetrada por la actriz Xocltil Gómez, es homosexual y será presisamente así como la presentarán en la película.

En algunas zonas de Arabia Saudita, la homosexualidad es ilegal, por lo que la nueva película de Marvel, al tener a un personaje gay fue prohibida en el país, mientras tanto en otros países el filme ha alcanzado la mejor preventa del año

Otras películas también han sido prohibidas en Arabia Saudita

La película incluye un personaje gay y por eso ha sido prohibida

La negativa de incluir personajes homosexuales en las películas no solo ha afectado a esta nueva producción de Marvel, sino también a otras películas como ‘Eternals’ y ‘West Side Story’, las cuales también fueron prohibidas en dicho país.

Eternals fue prohibida también en Kuwait, Qatar y China, por que en ella apareció un beso gay y es que Disney no estuvo dispuesta a realizar una edición para censurar aquella escena.

Por otro lado, West Side Story, fue prohibida en Emiratos Árabes, Qatar, Beréin, Omán y Kuwait, pues en ella se incluía un personaje trangenero, el cual fue interpretado por la actriz no binaria, Iris Menas.

¿Cuándo es la fecha de estreno de Doctor Strange?

La película se estrenará a principios de marzo

En México la película de Doctor Strange in The Multiverse of Madness, se estrenará el próximo jueves 5 de mayo, aunque contará con un preestreno que se realizará el miércoles 4 de mayo. La película tendrá una duración de dos horas con 28 minutos y es esperada con ansias por los fanáticos.

